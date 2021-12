Recuperati duemila reperti della Magna Grecia rubati a Taranto e portati all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una delle più importanti operazioni di recupero di beni artistici rubati in Italia e portati all'estero per essere venduti, è stata messa a segno dai Carabinieri Tutela patrimonio artistico. In due anni di indagini, dal 2019 e sino a pochi giorni fa, individuati più di 2mila reperti archeologici della Magna Grecia, risalenti al periodo compreso tra il sesto e il secondo secolo Avanti Cristo.

Erano stati trafugati dagli scavi dell'area di Taranto. Ci sono 13 indagati dalla Procura di Taranto, che ha già notificato i relativi avvisi. I 13, tutti del Tarantino, rispondono di associazione a delinquere, ricettazione, scavo clandestino e illecito impossessamento di reperti archeologici. A capo dell'organizzazione, un maestro elementare in pensione, attualmente in carcere in Olanda dove è stato arrestato dalla Polizia olandese in coordinamento con i Carabinieri Tutela patrimonio artistico. L'uomo era già stato arrestato in Germania. Parte dei reperti è tornata in Italia ed è ora nella sede della Soprintendenza nazionale archeologica subacquea che, istituita dal ministro Dario Franceschini, ha sede a Taranto. Per gli altri beni ancora all'estero, attraverso i canali internazionali Eurojust, Europol e Interpol, è in corso una cooperazione sia a livello di polizia che giudiziario per riportare in Italia ciò che si trova tra Olanda, Germania e Stati Uniti.

Un'indagine partita nel 2019

L'operazione, chiamata Taras, dall'antico nome di Taranto, si snoda sostanzialmente attraverso tre step temporali: 2019, 2020 e 2021. Focus dell'indagine, l'ex maestro elementare, che si avvaleva di una rete di tombaroli e ricettatori. L'uomo, dopo essere partito in treno da Taranto, attraversava l'Austria, arrivava a Monaco di Baviera, qui pernottava in hotel, e poi proseguiva, sempre in treno, verso Bruxelles. A giugno 2019 l'uomo è stato controllato dalla Polizia ferroviaria al Brennero che lo ha trovato in possesso di un'anfora archeologica. Sei mesi dopo, a gennaio 2020, è stato fermato ed arrestato a Monaco di Baviera dalla Polizia tedesca con altri reperti archeologici tra cui un elmo corinzio in bronzo.

A Bruxelles la base di appoggio

Coinvolgendo le Polizie di Belgio e Olanda, tra giugno e luglio 2020 si è scoperto che un'abitazione a Bruxelles era la base di appoggio e il deposito del tarantino arrestato in Germania. A Bruxelles sono stati trovati quasi mille reperti tra ceramiche miniaturistiche, ceramiche a figure rosse, ceramiche votive, utensili in bronzo. A Bruxelles, inoltre, presso esercenti di settore, inconsapevoli della provenienza illecita dei beni, nonché in un laboratorio di restauro di oggetti d'arte a Delft, in Olanda, trovati altri reperti. Erano stati portati in Olanda per sottoporli a restauro e venderli sul mercato successivamente. Un secondo importante sequestro, per un altro migliaio di reperti, è poi scattato ad ottobre scorso nelle case del Tarantino delle altre persone coinvolte nell'organizzazione illecita. Infine, il terzo step dell'operazione “Taras” è avvenuto giorni fa in Olanda, col nuovo arresto a Delft, da parte della Polizia olandese in collaborazione con i Carabinieri, dell'uomo arrestato precedentemente in Germania. Oltre al nuovo arresto, sequestrato, in quest'occasione, anche un altro elmo corinzio in bronzo.

Il generale Riccardi: civiltà svenduta

“L'organizzazione - hanno specificato Procura di Taranto e Carabinieri Tutela patrimonio artistico - non si è fermata nemmeno con le difficoltà e le limitazioni del Covid 19”. Parafrasando il titolo del processo relativo al disastro ambientale dell'ex Ilva svoltosi a Taranto nei mesi scorsi in Corte d'Assise e denominato “Ambiente Svenduto”, il generale di brigata Roberto Riccardi, comandante dei Carabinieri Tutela patrimonio artistico, ha parlato, per l'operazione “Taras”, di “civiltà svenduta”. “Ci sono persone del luogo - ha dichiarato Riccardi - che svendono le loro radici. I 13 indagati sono persone di qui che hanno portato via pezzi destinati ai loro figli”. Per il procuratore aggiunto di Taranto, Maurizio Carbone, “è stata ricostruita tutta la filiera a partire dai tombaroli per finire ai ricettatori. Abbiamo contestato l'associazione a delinquere agli indagati oltre che la ricettazione e lo scavo clandestino. Abbiamo altresí individuato i vari ruoli”. “Il principale indagato - ha sostenuto Carbone - in questi ultimi due anni è stato arrestato per due volte ed è attualmente detenuto in Olanda. I reperti venivano venduti a prezzi elevati ma sicuramente inferiori al loro inestimabile valore”.