Recupero crediti, ricavi in calo a doppia cifra nel 2020 - Gli Npl spingono la specializzazione Secondo una ricerca di Unirec e Istituto Piepoli il 45% degli intervistati prevede un calo del volume d’affari che quest’anno segnerà in media -18% - Mercato maturo e in via di consolidamento di Chiara Bussi

Più specializzate e focalizzate sugli investimenti, ma in affanno per le incertezze del momento, con la prospettiva di archiviare il 2020 con un calo a doppia cifra del volume d’affari. È questo l’identikit delle società per il recupero e la gestione del credito tracciato da una ricerca a cura di Unirec, l’Unione nazionale che riunisce oltre l’80% delle imprese del settore, insieme all'Istituto Piepoli.

L’andamento dell’attività

Le difficoltà legate all’impatto del Covid sull’economia reale sono evidenti anche in questo comparto. Rispetto al 2019 il quadro si è letteralmente capovolto: lo scorso anno il 43% delle aziende del panel di 93 società si attendeva un volume d'affari in crescita, mentre oggi il 45% prevede ricavi in calo e solo il 27% confida in un aumento. In media, secondo la ricerca, la diminuzione sarà quest’anno del 18 per cento. La situazione attuale pesa negativamente sugli utili, che secondo le attese dovrebbero calare in media del 35%, ma è atteso un aumento dei crediti affidati del 55%.

«Le nostre associate – dice il Presidente di Unirec Francesco Vovk – hanno reagito subito alla pandemia attivandosi con il lavoro da remoto. Recuperare le somme affidate è meno difficoltoso per debiti non ancora deteriorati, mentre è più problematico per ritardi di pagamento più significativi, come nel caso degli Npl».

Proprio l'aumento dei non permorning loans degli ultimi anni ha impresso un cambiamento significativo al mercato e ha richiesto nuove competenze. L'indagine fotografa un settore maturo, che offre sevizi di consulenza alle committenti e pone al centro la relazione con il debitore-cliente. Il mercato, prosegue Vovk, «è entrato in una fase di consolidamento e per affrontare le nuove esigenze la strada imboccata è quella della specializzazione».