Recupero e riuso di filati per la maglieria «green» di Gaia Segattini

Nel frattempo riprendono anche gli eventi. «Ne abbiamo in programma due - dice -: prima a Tokyo, a inizio novembre, dove promuoveremo il Made in Italy, e poi il 18-19 novembre a Parigi, dove siamo stati chiamati da una associazione di studentesse della Sorbona nell’ambito di un festival sull’ecologia. Quest’anno si occuperanno di tessile e ci hanno chiesto di sfilare».

La produzione, di capi e accessori donna, uomo e unisex con filati di giacenza di produzioni italiane di altissima qualità, è di circa 10mila capi all'anno. «Il fatturato è stato di 600mila euro nel 2020, contiamo di arrivare quest'anno a un milione di euro» spiega Gaia.

Ogni capo è prodotto in quantità extra-limitate, ma con combinazioni di colori e lavorazioni sempre uniche. La creatività è applicata alla disponibilità della materia prima, quindi è il filato disponibile a suggerire il design, limitando anche lo spreco di materiali e l'inquinamento.

Materiali che vengono reperiti dai fuori catalogo delle filature o da aziende che chiudono. «Ci rivolgiamo a una struttura che da 50 anni si occupa di recupero tessile – spiega Gaia -. Ci propongono filati tutto l’anno. Non facciamo campionari e neanche grandi quantità di produzione, piuttosto grande varietà. Il nostro obiettivo è di proporre una serie di prodotti lungo tutto l’arco dell’anno che possano fungere da evergreen nell’armadio. Il nostro brand nasce da un gap che abbiamo riscontrato: emotività e colori raramente si incontravano con la qualità».

Per delineare al collezione si parte dal materiale disponibile. «Da qui si crea un prodotto più in linea con l’armadio che i nostri clienti hanno già - dice -. Abbiamo poi all’attivo collaborazioni con grafici e illustratori per fare in modo di legare in maniera trasversale questo prodotto».