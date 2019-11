Recupero edilizio: detrazione al 50% anche nel 2020

(Westend61-RF / AGF)

La detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio viene confermata anche nel 2020 con la percentuale del 50 per cento. Dunque, non c’è il passaggio al 36% “ordinario”, né la stabilizzazione a regime del 50% stesso. Per il resto, le regole rimangono inalterate: il bonus vale per tutti gli interventi elencati all’articolo 16-bis del Tuir, e il limite di spesa detraibile è fermo a 96mila euro per unità immobiliare. Per gli interventi di risparmio energetico (nuove caldaie a condensazione o pompe di calore, impianti fotovoltaici, elettrodomestici, eccetera) va inviata la comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.