Red Bull imprendibile a Miami. Alonso ancora primo degli inseguitori. Mercedes in crescita, Ferrari in calo

Verstappen junior sta vivendo un momento d'oro. Auto perfetta e doti da campione sempre più consolidate. Ancora una volta, ieri, si è dimostrato senza pecca, maturo, calcolatore. Nella seconda edizione del Gran Premio di Formula 1 a Miami, location pittoresca ma chiacchierata dai tecnici per alterni problemi prettamente tecnici (il più pesante riguarda gli oli mal dosati nelal preparazione dell'asfalto), dopo aver fatto ‘sfogare' gli altri, il campione in carica degli ultimi due anni ha recuperato posizione su posizione, ha gestito le gomme in modo straordinario, ha ‘ fatto il vuoto', ha stravinto e ha stupito tutti. Senza appello, senza margine di critica. Ormai detta legge come quei rari fenomeni che si sono visti una volta per decennio al massimo: a parità di auto, anche negli Stati Uniti ha ‘bastonato' il compagno di squadra, annientandogli il morale per la supremazia schiacciante. Un’altra delle sue rimonte storiche, come riuscivano bene a Niki Lauda, ma anche a lui: è la settima volta in carriera che rimonta almeno otto posizioni, arrivando sul podio, di cui tre volte, quando ha vinto, con otto, nove e tredici avversari scavalcati.

Red Bull irraggiungibile

Il podio di Miami è quindi la replica del Bahrein: Verstappen, Perez, Alonso. Gli unici tre piloti che nelle prime cinque gare hanno raggiunto gli ambiti tre gradini in quattro delle prove sinora disputate nel 2023.

Dopo questa Red Bull di Verstappen irraggiungibile, il secondo è Perez, ma con un certo distacco: il figlio di Jos ha letteralmente ostentato una supremazia a tratti deprimente, perché pur partendo nono, ha surclassato il suo compagno Perez, detentore della pole position, dimostrandogli di passarlo anche con gomme hard vecchie di una quarantina di giri. Uno smacco, una prova di forza inaudita che ha pochi precedenti nella storia di questo sport. Verstappen è stato infatti l'ultimo in corsa a cambiare le coperture, perché dal muretto vedevano che riusciva a guadagnare preziosi secondi su tutti, incluso il compagno di box, e così lo hanno fatto rientrare solo nel momento in cui, montate le medie, sembrava poter rischiare il meno possibile per riprendere la leadership.

Infatti è andata proprio così: dopo un cambio necessario a poco più di 10 giri dalla fine, Verstappen è rientrato al secondo posto. Ma in pochi chilometri è riuscito molto in fretta a ripassare Perez. La suspence fra i due c'è stata, ma assai breve: hanno provato a fare show ma alla fine il messicano non è riuscito mai a ‘chiudere' il rivale, dovendo necessariamente evitare ogni pericolo di scontro, e ha dovuto far passare l'agguerrito leader del mondiale. Con grande rammarico perché la vicinanza con il suo Messico indubbiamente rendeva Perez il beniamino della gara in Florida.

Aston Martin all’inseguimento

Ma quindi c'è un team che può riuscire a mettere davvero il bastone fra le ruote alle Red Bull? Al momento no, ma il primo degli inseguitori è inedito rispetto agli ultimi anni: si sta sempre più consolidando nell'Aston Martin. Certo, a guardare la classifica dei costruttori, ormai i 224 punti della squadra di Milton Keynes sembrano già irraggiungibili per gli avversari perché, causa uno Stroll ben poco costante e capace di prendere punti ‘pesanti', il bilancio del secondo team, grazie prevalentemente ad Alonso, è a quota 102. Terza la Mercedes, a 96, con la Ferrari mestamente a 78, poi il ‘vuoto' fino ai 14 della McLaren e della Alpine e gli altri 4 con i punti globali a solo una cifra. In questo scenario, Aston Martin ha letteralmente già fatto un mezzo miracolo per arrivare dov'è, scalzando regolarmente Ferrari e Mercedes in questa iniziale fase di stagione. Di conseguenza, lo si vede bene in tv, Alonso è semplicemente andato in ‘brodo di giuggiole'. Con tanti anni in cui alternava la visione fra il bicchiere mezzo pieno e quello mezzo vuoto nei suoi team, in questa prima gara di maggio l'asturiano era raggiante più che mai. Come un ragazzino, ma al podio 102 della sua lunga carriera, ai massimi livelli ormai da più di venti anni.