Reddit, il social dei trader, pronto a quotarsi a Wall Street

L’anno record delle Ipo e della carica delle meme stock non poteva chiudersi senza lo sbarco di Reddit a Wall Street. Per la piattaforma social divenuta un punto di riferimento per i piccoli traders, che nella prima parte dell’anno avevano anche dichiarato guerra ai grandi hedge sul titolo Gamestop, è tempo di Borsa: la società basata a San Francisco ha infatti presentato domanda di quotazione.

A settembre le stime riportate da Reuters parlavano di un obiettivo di valorizzazione di 15 miliardi di ...