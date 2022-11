Redditi 2022, focus su Isa e compensi

I compensi

L’importo da indicare al rigo RE2, colonna 2, è al netto dei contributi previdenziali e assistenziali addebitati dai professionisti iscritti alle Casse previdenziali di categoria (commercialisti, avvocati, eccetera) – posti a carico del cliente e non costituenti reddito per il percettore –, ma al lordo della maggiorazione del 4% addebitata al committente a titolo di rivalsa dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps, la quale, invece, concorre a determinare il reddito imponibile.

Non vanno indicati a rigo RE3 (“altri proventi lordi”) i contributi a fondo perduto eventualmente incassati nel 2021, fermo restando l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” a quadro RS, a mano che non sia superfluo per via della presentazione dell’autodichiarazione di cui al decreto Mef 11 dicembre 2021, anch’essa in scadenza il prossimo 30 novembre.

Gli immobili

Rammentato che per il professionista esiste solo una strumentalità degli immobili “per destinazione” e non “per natura” (articolo 43, comma 2, Tuir) e richiamate le particolari regole per i locali utilizzati promiscuamente (articolo 54, comma 3 del Tuir), gli oneri relativi agli immobili vanno di regola riportati a rigo RE10, ad eccezione dei consumi di energia e dei servizi telefonici (rigo RE14) e della quota deducibile Imu sugli immobili strumentali (60% di quanto versato, da riportare a rigo RE19, colonne 3 e 4).

Paradossale il diverso trattamento riservato agli immobili in proprietà rispetto a quelli assunti in locazione finanziaria (si veda Il Sole 24 Ore del 26 settembre).

Il vitto e l’alloggio

Non è mai semplice districarsi tra i righi RE15, RE16 e RE17, dove (in particolare) le spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione vanno distinte a seconda della loro natura.