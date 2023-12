Redditi 2022, Giuseppe Conte è il leader più povero: dichiarati 24 mila euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giuseppe Conte è il leader politico con il reddito più basso. Come anticipato da Open anche il leader del M5S ha depositato alla Camera, alla vigilia di Natale, la sua dichiarazione dei redditi 2023, relativa ai compensi percepiti nel 2022. Il reddito complessivo dichiarato è di 24.359 euro lordi (“l’avvocato del popolo” nel 2022 aveva dichiarato 34mila euro).

Conte a reddito zero prima di essere eletto deputato

Conte è entrato in Parlamento il 13 ottobre 2022. Da allora percepisce l’indennità parlamentare di 10.435 euro lordi al mese. E la sua dichiarazione dei redditi equivalente ai soli circa due mesi e mezzo da deputato.Questo significa che prima di essere eletto deputato nell’ultima campagna elettorale Conte era a reddito zero, ossia che in tutti i mesi precedenti l’ex premier non ha percepito un euro dal Movimento, salvo eventuali rimborsi spesa che non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi. Negli altri 9 mesi e mezzo del 2022 il leader del Movimento risulta di non aver percepito stipendio.

Pagati solo 1.776 euro di tasse

Nella sua dichiarazione dei redditi riporta una deduzione per l’abitazione principale di 2.327 euro e altri oneri deducibili per 7.127 euro. A questi aggiunge 1.652 euro di detrazioni di imposta. Le tasse pagate nel 2022 quindi ammontano ad appena 1.776 euro. Nonostante il reddito zero prima di entrare in Parlamento, non si può dire che Conte fosse nullatenente. Ha la proprietà, infatti, di un appartamento non lontano da Campo de’ Fiori ed è sua anche una Jaguar del 1996 con 320 cavalli fiscali

Renzi il più ricco (per ora)

Non essendo ancora stata depositata la dichiarazione dei redditi dell’editore e imprenditore della sanità, il leghista Antonio Angelucci (4,6 milioni nella dichiarazione dei redditi 2022) - e con la sua quella di molti altri deputati - la palma del più ricco del Parlamento resta per ora ancora saldamente in mano al leader di Italia Viva, Matteo Renzi , che nella sua dichiarazione dei redditi 2023 ha indicato un reddito complessivo di 3 milioni e 217 mila euro, superiore di oltre 600 mila euro a quello già milionario della dichiarazione del 2022. Il leader di Italia viva batte anche la senatrice di Fratelli d’Italia e avvocato Giulia Bongiorno che nel 2022 sfiorava i 3 milioni di euro e che per il 2023 scende 2,748 milioni.

La premier Giorgia Me loni, in carica a Palazzo Chigi dal 22 ottobre 2022, sfiora quota 300mila (293.521 euro). Cifra quasi raddoppiata rispetto all’anno precedente (periodo di imposta 2021 nel quale era deputata semplice) quando era a 160mila euro: è l’effetto delle vendite della autobiografia “Io sono Giorgia” (Rizzoli), pubblicata dal capo politico di Fratelli d’Italia nel maggio 2021. Il vicepremier e capo della Lega Matteo Salvini sfiora i 100mila euro (99.699), 15mila in meno rispetto all’anno precedente. Tra i leader politici nessuno si avvicina alle cifre di Renzi: Elly Schlien, segretaria del Pd, dichiara 94.725 mila euro, l’ex alleato Carlo Calenda 85.292,