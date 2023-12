Dichiarazione dei redditi dei parlamentari, Renzi il più ricco – Il Sole 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Crescono le entrate del senatore di Rignano Matteo Renzi : nella dichiarazione dei redditi del 2023 (riferiti all’anno fiscale 2022) che i parlamentari sono tenuti a presentare l’ex presidente del Consiglio spicca con un reddito complessivo di 3,217 milioni di euro, con un incremento di circa 600mila euro rispetto all’anno precedente che lo rende al momento il parlamnetare più facoltoso.

Si tratta di una graduatoria ancora parziale perché all’appello mancano due pesi massimi: il deputato eletto con la Lega ed editore Antonio Angelucci (4,581 milioni nel 2022) e la senatrice di Fratelli d’Italia e avvocato Giulia Bongiorno (quasi 3 milioni di euro nel 2022).

Piano scende, Tremonti sale

Renzi fa meglio di Renzo Piano, l’architetto genovese e senatore a vita che, tra fisco francese (2,512 milioni) e italiano (389mila euro), sfiora i 3 milioni di euro (oltre la metà di quanto dichiarato l’anno precedente con 6,36 milioni). Segna invece un incremento Giulio Tremonti : l’ex ministro dell’Economia dei governi Berlusconi e ora deputato di Fratelli d’Italia passa da 1,588 a 2,594 milioni (+38%). Tremonti stacca così Cristina Rossello , in passato avvocato di Berlusconi ed eletta nelle fila di Forza Italia, che lo scorso anno risultava la deputata più ricca di Montecitorio con 2,107 milioni, cifra sostanzialmente confermata nella dichiarazione 2023 (2,054 milioni). Mancherà all’appello il parlamentare più ricco del 2022: Silvio Berlusconi (scomparso il 12 giugno 2023) aveva dichiarato 17,698 milioni. Cifra astronomica ma comunque non da primato per il fondatore di Forza Italia, da sempre il Re Mida della politica: nel 2019 dichiarò oltre 48 milioni.

La premier Meloni sotto quota 300mila euro

La premier Giorgia Meloni, in carica a Palazzo Chigi dal 22 ottobre 2022) non supera seppur di poco quota 300mila (293.521 euro). Cifra quasi raddoppiata rispetto all’anno precedente (periodo di imposta 2021 nel quale era deputata semplice) con 160mila euro. Nella documentazione la presidente del Consiglio dichiara una «vendita di abitazione e relativa pertinenza» e «acquisto di nuova abitazione».

Il vicepremier e capo della Lega Matteo Salvini sfiora i 100mila euro (99.699), 15mila in meno rispetto all’anno precedente.