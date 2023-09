Redditi società di capitali, la check list per il modello SC

1' di lettura

Il 30 novembre ricorre la scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Nel nuovo focus in edicola dal 14 settembre (a 1 euro più il prezzo del quotidiano), la check list per i professionisti con gli approfondimenti degli esperti del Sole 24 Ore sugli ultimi controlli per il modello SC.

Dai disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali al trattamento delle perdite, dalla fine della super-Ace ai crediti d'imposta e alla determinazione dell'Ires. Senza dimenticare le novità e le semplificazioni che potrebbero arrivare dalla delega fiscale.