Redditi: valore medio di 21.660 euro, gli autonomi doppiano i dipendenti Dichiarazioni 2018: il 44% dei redditi è inferiore a 15mila euro, 12,6 milioni i contribuenti che non versano un euro di Irpef. Bonus 80 euro per 12,1 milioni di persone

Un cittadino vale per il fisco 5.270 euro. Circa 31,2 milioni di contribuenti (il 75% del totale) hanno dichiarato lo scorso anno un’Irpef netta pari a 164,2 miliardi di euro (+4,3% rispetto al 2017) «per un valore pro capite di 5.270 euro». I contribuenti Irpef sono complessivamente 41,4 milioni, in crescita rispetto all’anno d’imposta 2017 dello 0,4% (162mila soggetti in più). Di questi 21,2 milioni hanno utilizzato il 730 precompilato.

È quanto emerge dalle statistiche delle dichiarazioni fiscali relative alle persone fisiche pubblicate dal Dipartimento delle Finanze. Degli oltre 41,4 milioni di contribuenti ben più di 10,2 milioni di cittadini hanno imposta netta pari a zero: si tratta, ad esempio, di contribuenti con livelli reddituali al di sotto della soglia di tassazione o soggetti che azzerano le imposte dovute con le detrazioni. Una volta tolti anche i contribuenti che compensano l’imposta dovuta con il bonus da 80 euro, coloro che di fatto non versano Irpef sono 12,6 milioni.



Pochi ricchi emergono

I soggetti con un reddito complessivo maggiore di 300mila euro dichiarano il 6,0% dell’imposta totale. Dalla distribuzione dell’imposta per classi di reddito complessivo emerge che i contribuenti con imposta netta e redditi fino a 35mila (83% del totale) dichiarano il 43% dell’imposta netta totale, mentre il 57% è dichiarata dai contribuenti con redditi superiori a 35mila euro (17% del totale contribuenti).



Bonus 80 euro

Dalle dichiarazioni per l’anno d’imposta 2018 sono 12,1 milioni i contribuenti che hanno percepito il bonus degli 80 euro (+3,3% rispetto al 2017) per un totale di circa 9,9 miliardi di euro (+3,6% rispetto al 2017). Il 50,6% dell’ammontare del bonus spettante ha interessato i dipendenti delle regioni settentrionali. Va detto che 2,4 milioni di soggetti (20% di coloro che hanno diritto agli 80 euro) hanno un bonus superiore all’imposta netta dovuta nell’anno 2018. Il che si è tradotto per questi contribuenti in un trasferimento diretto di denaro per un ammontare complessivo di circa 1 miliardo di euro. A percepire il bonus direttamente in busta paga dal proprio datore di lavoro sono stati 12,4 milioni (+1,7% rispetto al 2017) per un ammontare di circa 9,4 miliardi di euro.

Inoltre 2,1 milioni di soggetti (pari al 17,5% del totale soggetti con diritto al bonus) che hanno fatto valere il bonus in dichiarazione in forma parziale o totale per un importo di 970 milioni di euro (di cui il 40%, pari a oltre 855.000 soggetti, ha dichiarato di fruirne integralmente in dichiarazione per un importo di 671 milioni di euro).