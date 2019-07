Navigator, dal 19 luglio operativi i 3mila tutor voluti da Di Maio di Giorgio Pogliotti

Ecco dove servono i navigator: tutti i numeri, dai 471 in Campania ai 429 in Sicilia

Dal 19 al 24 luglio saranno contrattualizzati i 2.980 navigator che hanno superato il test di selezione. Prima, ovvero il 18 luglio, si prevede saranno completate le convenzioni regionali con Anpal servizi, definendo i piani operativi che stabiliscono anche i compiti dei navigator, operazione resa più facile dopo l’accordo raggiunto al tavolo tecnico con le Regioni su uno schema di convenzione tipo. I navigator saranno assunti con un contratto di collaborazione di durata fino al 30 aprile 2021, un compenso lordo annuo pari a 27.338,76 euro oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per svolgere l’incarico.

La distribuzione dei navigator sarà su base provinciale: 274 andranno a Napoli, 195 a Roma, 125 a Palermo, 107 a Torino, 100 a Catania, 78 a Bari, 77 a Salerno, 76 a Milano, solo per citare le principali città (i numeri per le assunzioni sono direttamente proporzionali alle richieste di reddito di cittadinanza).

Prima dell’entrata in servizio nei centri per l’impiego, per i navigator saranno organizzati tre meeting di orientamento: il 29 luglio in Sicilia, il 30 in Sardegna, il 31 luglio a Roma, poi dal 1° agosto svolgeranno 2 settimane di formazione sul territorio sotto la supervisione di un istruttore (Anpal servizi li sta attualmente formando). Quindi, secondo questo cronoprogramma, da metà agosto i navigator saranno pienamente operativi, ma per loro è prevista anche una formazione continua on the job: dovranno completare una decina di moduli e passare un test finale che servirà per certificare il completamento del percorso formativo. «È necessaria la certificazione Anpal per ottenere il riconoscimento di navigator», ha spiegato il presidente dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, Domenico Parisi.