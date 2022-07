Reddito di cittadinanza, nel 2022 richieste in crescita solo al Sud

Mezzogiorno penalizzato

A confermare poi l’allargamento della forbice è l’aggiornamento dei dati Istat sulla povertà assoluta: in base ai dati riferiti al 2021, l’incidenza delle famiglie in questa condizione si conferma più alta nel Mezzogiorno (10,0%, da 9,4% del 2020) mentre scende in misura significativa al Nord (6,7% da 7,6%), in particolare nel Nord-ovest (6,7% da 7,9%). Più in generale, la povertà in Italia è tornata vicino ai livelli di fine 2018. «I valori sono simili a quelli raggiunti prima dell’introduzione del reddito di cittadinanza - commenta Bianchi di Svimez - come se gli effetti di una distribuzione così importante di risorse, erogate da aprile 2019 per contrastare il crescente fenomeno della povertà, siano stati annullati quasi completamente dall’impatto delle crisi più recenti».

Si ristabiliscono anche i pesi sul territorio della povertà: il 42,2% delle famiglie povere oggi risiede nel Mezzogiorno (38,6% nel 2020) e il 42,6% al Nord, dove nel 2020 l’incidenza era salita al 47% a causa della pandemia che ha particolarmente penalizzato le regioni settentrionali.

A rilanciare l’allarme sulle differenze tra Nord e Sud è anche il recente rapporto presentato da Bankitalia che ha certificato come, nel decennio pre pandemia, il peso economico del Mezzogiorno si sia ulteriormente ridotto. «Il divario con il Centro Nord in termini di tassi di occupazione e di prodotto pro capite è tornato ad ampliarsi; i livelli di produttività sono rimasti ampiamente inferiori a quelli del resto del Paese», si legge nel report.