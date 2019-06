Reddito di cittadinanza, in arrivo il simulatore Inps. Ecco come funzionerà

Tali dati, certi costituiranno la base per la simulazione dell’importo spettante. Questo tipo di calcolo sarà accessibile solo tramite autenticazione sul sito internet Inps, mediante Pin, carta nazionale dei servizi o identità digitale Spid.

Sarà poi disponibile (così come già accade per l’Isee) una simulazione basata su dati autodichiarati che quindi, in caso di errore di calcolo e inserimento da parte del cittadino, potrà rivelarsi non attendibile. A chi sceglie questa soluzione non sarà chiesto di autenticarsi.

In entrambi i casi, a fronte del rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti, si otterrà il valore del reddito o della pensione di cittadinanza.

Diversamente, il sistema evidenzierà quali parametri non sono in linea con quanto richiesto dalla normativa, in particolare dall’articolo 2, comma 1, lettera b del decreto legge 4/2019.