Reddito di cittadinanza, attuazione a rischio per la crisi di governo

C’è un’altra scadenza che rischia di slittare: entro settembre i comuni devono predisporre le procedure amministrative per istituire i progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, ambientale che i beneficiari del reddito di cittadinanza devono svolgere per un periodo compreso tra le 8 e le 16 ore settimanali. Questi progetti devono essere «coerenti con le competenze professionali del beneficiario» e «le propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto nel centro per l’impiego».

Tuttavia ancora i beneficiari non sono stati contattati dai centri per l’impiego; se tutto va bene, nel corso del mese di settembre saranno convocati con un sms per fissare un appuntamento. Questo perché le 21 piattaforme informatiche regionali non sono ancora in grado di dialogare con il sistema dell’Anpal, e dunque i centri per l’impiego non hanno la disponibilità degli elenchi dei percettori del reddito da convocare. Eppure, secondo la legge, dovevano essere convocati entro un mese dall’ottenimento del sussidio che molti percepiscono da fine aprile.

