Reddito di cittadinanza, avvio in 3 fasi per le verifiche e i piani dei Comuni di Amedeo Di Filippo

Con l’avvio delle convocazioni dei beneficiari da parte dei centri per l’impiego è iniziata la «fase due» del reddito di cittadinanza ed entrano a regime gli impegni che il Dl 4/2019 impone ai Comuni. Il primo è il controllo dei requisiti di residenza e soggiorno. Gli enti saranno poi impegnati nell’elaborazione, attraverso la «valutazione multidimensionale», dei Patti per l’inclusione sociale (Pis) quando i bisogni dei nuclei familiari non sono connessi alla sola situazione lavorativa. All’interno dei patti dovranno trovare spazio i progetti utili alla collettività (Puc), tramite i quali i beneficiari metteranno a disposizione da otto a sedici ore settimanali.

Il decreto ha istituito al ministero del Lavoro il «Sistema informativo del Reddito di cittadinanza», in cui operano una sezione Anpal, per il coordinamento dei centri per l’impiego, e una presso lo stesso ministero, per il coordinamento dei Comuni. Mentre per la prima è stata rilasciata l’applicazione web «Gestione del Reddito di Cittadinanza», tramite cui i centri avviano al percorso di inserimento i beneficiari del reddito, per la seconda è stata messa on line la «Piattaforma GePI», che i Comuni dovranno utilizzare per le verifiche dei requisiti anagrafici dei beneficiari, i Pis e i Puc.

A maggio il ministero ha chiesto a ogni ambito territoriale di indicare il soggetto da accreditare come «Amministratore», abilitato a sua volta ad accreditare sulla piattaforma, su indicazione dei Comuni, gli operatori autorizzati a svolgere i seguenti ruoli:

«Coordinatore per il Patto per l’Inclusione Sociale», che assegna ai case manager i nuclei familiari beneficiari;

«Case Manager per il Patto per l’Inclusione Sociale», che costituisce la figura di riferimento e compila le schede dell’analisi preliminare, del quadro di analisi e del Pis e accompagna la famiglia in tutto il percorso;