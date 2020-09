Reddito di cittadinanza: assegno per 3 milioni di persone. Beneficiari in crescita del 25% nel 2020 Famiglie beneficiarie aumentate di oltre il 25% rispetto a gennaio, in base ai dati Insp di agosto. Richieste in costante aumento negli ultimi mesi di Michela Finizio

Ad agosto i nuclei percettori del reddito o della pensione di cittadinanza sono aumentati di oltre il 23% rispetto al gennaio 2020 (1,304 milioni di famiglie rispetto a 1,059 milioni di inizio anno), con un aumento del 20% delle persone coinvolte, che sono passate da 2,562 milioni a 3,081 milioni negli otto mesi trascorsi. In particolare, stringendo l’analisi al solo reddito di cittadinanza, le famiglie beneficiarie (1,168 milioni) sono aumentate di oltre il 25 per cento.

Richieste in aumento negli ultimi mesi

I richiedenti negli ultimi mesi sono progressivamente aumentati. Nei primi mesi le nuove domande di reddito di cittadinanza in arrivo all’Inps riflettevano, probabilmente, l’andamento delle pratiche Isee che vengono inviate per lo più a inizio anno. Infatti, proprio in pieno lockdown, nel mese di marzo c’è stato il picco di nuove richieste: +8,5% rispetto al mese precedente. Negli ultimi mesi però il trend delle domande inviate è rimasto in costante crescita, fino ad agosto: complessivamente nei primi otto mesi del 2020 le richieste sono aumentate del 25,8% (e il 16% di queste nuove domande sono state protocollate dopo il mese di marzo).

La corsa agli Isee

La crisi economica generata dal Covid-19, dunque, allarga la platea dei percettori dell’assegno sociale contro la povertà. A contribuire alla corsa al reddito cittadinanza, probabilmente, è anche la crescita delle pratiche Isee elaborate quest’anno, magari spinta anche da altri motivi, ma che consente a molte famiglie di conoscere la propria condizione economica. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare oggi serve per poter accedere al bonus vacanze e a molte forme di sostegno al reddito messe in campo, anche sul territorio, contro l'emergenza economica da Covid-19. Così, nei primi quindici giorni di agosto i Caf hanno inviato il 70% di pratiche Isee in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A luglio il 30% in più. Complessivamente sono già state elaborate l'85% delle dichiarazioni inviate in tutto il 2019.

In parallelo, crescono - seppur più lentamente - anche le domande di reddito di emergenza, l’assegno istituto con il Dl Rilancio che si rivolge a una platea diversa rispetto al reddito di cittadinanza (Isee sotto i 15mila euro) ma per soli due mesi (invece che 18, come l’Rdc): sono 599mila le richieste pervenute all’Inps e si ipotizza che possano aumentare nelle prossime settimane, visto che la procedura per il Rem resterà aperta fino al 15 ottobre. «Nei prossimi mesi - afferma Roberto Rossini, portavoce dell'Alleanza contro la povertà - sarà necessario rafforzare le misure di sostegno al reddito e prevedere alcuni correttivi al reddito di cittadinanza per affrontare le drammatiche conseguenze sociali provocate dalla crisi sanitaria, soprattutto intervenendo sulla scala di equivalenza e sui vincoli anagrafici».

La geografia del reddito di cittadinanza

In base all’ultimo osservatorio sul reddito di cittadinanza pubblicato sul sito internet dell’Inps si rileva che l’assegno medio erogato ai percettori è pari a 561 euro. Su un totale di un milione e 168mila nuclei beneficiari, la maggior parte sono residenti in Campania (245.017 nuclei) e in Sicila (214.885), seguiti da Lazio e Puglia dove in ciascuna delle due regioni lo ricevono circa 108mila famiglie.La provincia con più nuclei percettori resta Napoli (151.186) seguita da Roma e Palermo.