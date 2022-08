Energia, Salvini: mandato a Draghi, tetto bollette come in Francia. Calenda: ok, troviamo intesa

12:24 Salvini, subito aiuti a famiglie e imprese o sarà strage di aziende

Il leader della Lega, Matteo Salvini, chiede di «intervenire subito con aiuti famiglie e imprese o sarà strage aziende. Per Salvini, l’emergenza «è e sempre più sarà la bolletta della luce e del gas. La proposta della Lega la stiamo affinando perché non facciamo proposte a caso. La proposta è di convocare il Cdm già la settimana prossima e riunire il Parlamento già a inizio settembre prendendo come esempio il modello di un Paese che sta funzionando: la Francia che ha fissato al massimo al 4% l’aumento delle bollette di luce e gas mettendoci quello che serve per compensare. Abbiamo quantificato che servono tra 20 e 40 miliardi di euro. Su luce e gas facciamo un armistizio, la pace tra tutti i partiti. Le bollette non sono né di destra né di sinistra».