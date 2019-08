Reddito di cittadinanza, come funzionano (o dovrebbero funzionare) i controlli

All’ispettorato i controlli ex post in chiave anti-nero

Toccano invece all’Ispettorato nazionale del lavoro le attività di controllo successive alla concessione del Rdc, con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro “in nero” da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario del sussidio. La circolare di fine luglio dell’Inl si sofferma in particolare sull’omessa comunicazione delle variazioni di reddito e patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari. Per questa fattispecie, che si verifica dopo la concessione del beneficio, la legge prevede la reclusione da uno a tre anni. Affinché si configuri questo reato, scrive l’Inl, «non rileva lo svolgimento in sé di un’attività lavorativa che risulta compatibile, in termini generali, con la fruizione del Rdc quanto, piuttosto, l’omessa comunicazione del reddito percepito che avrebbe potuto comportare, ove correttamente comunicato, la riduzione o addirittura il venir meno del beneficio. Nell’ambito delle verifiche di competenza dell’Inl, il personale ispettivo potrà pertanto rilevare la commissione del reato con riguardo alla sola ipotesi dell’omessa comunicazione delle “variazioni del reddito (…)” che, verosimilmente, può realizzarsi con maggior frequenza nei casi di prestazioni di lavoro “nero” o “grigio”».

Casi di decadenza e revoca

La circolare dell’Inl si sofferma poi sui casi di decadenza e revoca del sussidio. In particolare, scatta la decadenza del Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare: «viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9». Parimenti, è disposta la decadenza nell’ipotesi in cui non sia stato comunicato, nel termine di trenta giorni, l’inizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo». Inoltre, per determinati reati, in caso di condanna in via definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, la legge prevede, in aggiunta alle sanzioni di tipo detentivo, che l’Inps disponga l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito. L’Inps revoca, inoltre, con efficacia retroattiva quando si «accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo».