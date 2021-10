Reddito di cittadinanza, Conte: «Abolirlo? Dovranno passare sul mio cadavere». Meloni: «È metadone di Stato»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Abolirlo, modificarlo, rifinanziarlo. É battaglia sul reddito di cittadinanza, la misura di sostegno al reddito varata nel gennaio 2019 dal primo governo di Giuseppe Conte. Uno strumento giudicato fallimentare per il reinserimento nel mercato del lavoro, percepito da 1,5 milioni di famiglie per un totale di 3,7 milioni di persone, concentrate soprattutto al Sud. L’importo medio è di 547 euro al mese. Una misura, però, troppe volte usata per rifiutare un lavoro. Un assegno troppo spesso percepito mentre si svolge un lavoro nero. Intascato illecitamente anche da mafiosi, criminali e trafficanti, come emerso da numerose indagini condotte da Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza sui furbetti del reddito di cittadinanza. Un tema sul quale il leader di Italia viva Matteo Renzi aveva annunciato un referendum, poi sparito dai radar. Per la leader di Fdi Giorgia Meloni è «metadone di Stato», per il leader della Lega Matteo Salvini disincentiva il lavoro. Giuseppe Conte che da premier lo ha benedetto dice: «Abolirlo? Dovranno passare sul mio cadavere». Ecco in “Detto & contraddetto” le opinioni della politica a confronto.

Conte: «Abolirlo? Dovranno passare sul mio cadavere»

Il reddito di cittadinanza non si tocca, parola di Giuseppe Conte, leader del M5s. Di abolirlo proprio non se ne parla, ha detto Conte, rispondendo a una domanda sulla proposta di Matteo Renzi di indire un referendum per abolire la misura simbolo dei pentastellati. Piuttosto, ha risposto, «dovranno passare sul mio cadavere».

16 settembre 2021

«Abolire il reddito di cittadinanza? Se vogliono riuscirci dovranno passare sul mio cadavere»

Meloni: «É metadone di Stato»

Non ha mai nascosto la sua avversione al reddito di cittadinanza. E in vista del rifinanziamento ha alzato il tiro ed è partitra all’attacco. Per lei il reddito di cittadinanza è solo «metadone di Stato», che non crea lavoro e non libera dalla povertà.