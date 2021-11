Reddito di cittadinanza: ecco perché il 56% dei poveri non ha l’assegno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci sono le persone che vivono per strada, che trascinano in un carrello o in una valigia tutto ciò che posseggono, che non hanno il reddito di cittadinanza. Sotto i ponti, nelle vie intorno alle stazioni, anche a un passo dalla Basilica di San Pietro, basta chiedere per sapere inequivocabilmente che chi dorme per strada su un cartone o in una tenda di fortuna non riceve quell’assegno che dovrebbe raggiungere principalmente chi vive in povertà assoluta. E chi più di chi dorme in strada o riceve il cibo dalle mense avrebbe bisogno di un aiuto economico? Chi lo riceve è perchè è stato aiutato a ottenerlo dalle associazioni caritative. Per gli altri non c’è nulla. Situazione ben diversa dai furbetti incastrati dai Carabinieri, che incassavano l’assegno ma giravano in Ferrari o gestivano un autonoleggio con 27 auro, truffando lo Stato per 20 miliardi.

Il 56% di chi vive in povertà assoluta non riceve l’aiuto

In Italia è enorme la fetta di chi vive in povertà assoluta che non fruisce dell’assegno. Quantificata dal monitoraggio sul reddito di cittadinanza della Caritas “Lotta alla povertà”, nel 56% di chi vive in povertà assoluta. Abbiamo chiesto perché chi vive in povertà assoluta non è raggiunto dal reddito di cittadinaza alla sociologa dell’ufficio Politiche sociali della Caritas italiana Nunzia De Capite, che ha curato il report insieme a don Marco Pagniello, ed è anche componente del Comitato scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza presieduto dalla sociologa Chiara Saraceno, voluto dal ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Perché molti senzatetto non percepiscono il reddito di cittadinanza?

«Possiamo dire che i motivi sono principalmente due: il primo è che il reddito di cittadinanza richiede come requisito di accesso il fatto di essere residente in Italia da 10 anni. E questo esclude una grandissima quota di persone straniere, che non possono ricevere la misura. La seconda spiegazione che ci siamo dati è che, nonostante sembri paradossale, ci sono persone che non sanno di poter avere accesso alla misura e hanno bisogno di essere supportate per poter far domanda. Perché va fatta tramite alcuni canali: il sito oppure recandosi a Caf e patronati. E non tutti lo fanno spontaneamente. Quindi c’è un grosso bisogno di orientamento e di indirizzamento di alcune fasce della popolazione, che vivono in situazione di grave marginalità, come i senza dimora».

Chi sono gli esclusi secondo la vostra indagine?

«Dalle nostre simulazioni risulta che il 56% delle persone in condizioni di povertà assoluta nel nostro paese non riceve il reddito di cittadinanza. In modo particolare sono esclusi gli stranieri, le persone che vivono nelle regioni del Nord Italia, le famiglie numerose e coloro che hanno dei risparmi. Perché uno dei requisiti per accedere alla misura è avere risparmi fino a una certa soglia. Chi ha un po’ di più viene automaticamente escluso. E questo chiaramente crea delle forti iniquità e disuguaglianze tra percettori e non percettori».

Qual è la maggiore criticità che voi avete rilevato?

«L’interruzione del contributo al diciottesimo mese: la legge prevede che dopo 18 mesi di ricezione ci sia una interruzione e la persona debba rifare domanda. E questo ha creato molti problemi, soprattutto l’anno scorso con il picco della pandemia, perché c’era bisogno di una continuità nel ricevere la misura. Poi c’è l’impossibilità per le persone di risparmiare quello che non riescono a spendere nel mese. La misura del reddito prevede che tutto il contributo venga speso nel mese, altrimenti c’è una decurtazione progressiva nei mesi successivi. Molti dei nostri beneficiare Caritas ci ha detto che sarebbe molto utile, invece mettere da parte un po’ del contributo per far fronte a spese impreviste. Un problema che si è posto fortissimamente durante la pandemia».