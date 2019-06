Reddito di cittadinanza: perché l’importo è meno generoso se la famiglia ha figli minorenni

Il reddito di cittadinanza è poi più selettivo del Rei nei confronti dei cittadini stranieri, visto che prevede un requisito di dieci anni (anziché due) di pregressa residenza in Italia. Questo requisito escluderebbe dalla platea degli aventi diritto circa 90.000 nuclei che avrebbero avuto invece diritto al ReI (l’8 per cento del totale). La più elevata presenza di stranieri nel Centro Nord accentua la concentrazione dei nuclei beneficiari del sussidio nel Mezzogiorno (53 per cento, contro il 40 del ReI).

L’ANALISI / Reddito di cittadinanza? Carità di Stato su vasta scala

5) La platea dei potenziali aventi diritto al reddito coincide solo in parte con i “poveri assoluti”

Il fatto di condizionare il diritto al reddito di cittadinanza a requisiti reddituali, patrimoniali e di residenza comporta un parziale disallineamento tra platea dei potenziali beneficiari e poveri “assoluti”, che si basa invece sui livelli di consumo familiare dichiarati in indagini statistiche. In particolare, sottolinea il Rapporto di Bankitalia, circa il 6 per cento degli individui classificabili come “poveri assoluti” non rispetterebbe il requisito di residenza e circa il 35 per cento non sarebbe in possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali.

Nelle Regioni del Nord e in quella del Centro, la quota ammonterebbe al 45 e al 57 per cento, rispettivamente. «La maggiore presenza di stranieri e il più elevato costo della vita che non si riflette in requisiti di accesso differenziati - conclude BankItalia - contribuiscono a spiegare questa differenza».