Reddito di cittadinanza, indietro anche i progetti dei comuni: pronti solo 400 su 8mila La misura non sta funzionando neppure sul fronte lavoro: in 18 mesi firmati poco meno di 200mila contratti, per di più a termine, su oltre 1,2 milioni di soggetti dichiarati occupabili di Cl.T.

Che il reddito di cittadinanza sta incontrando grandissime difficoltà sul fronte dell’inserimento lavorativo è noto. Gli ultimi numeri, anticipati dal Sole24Ore del Lunedì del 28 settembre, lo hanno ribadito: poco meno di 200mila contratti firmati, per di più a termine, su oltre 1,2 milioni di soggetti dichiarati dal ministero del Lavoro “occupabili”, sono davvero un bottino magro. Ora però si scopre anche che i progetti di utilità sociale, vale a dire le iniziative a sostegno di comunità, imprese e territori che deve garantire chi percepisce il sussidio, sono indietro.

Di Maio: solo 400 comuni su 8mila hanno normato per utilizzare i percettori di Rdc

A rendere noto questo dato è lo stesso ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che, da ministro del Lavoro, ha varato il reddito di cittadinanza. Su Facebook Di Maio scrive: «Stiamo attraversando un momento molto delicato, dal punto di vista economico servirà lo sforzo di tutti ed è bene che i percettori diano un sostegno diretto al Paese, mettendosi a disposizione anche delle piccole e medie imprese. Naturalmente, questo prevede che i comuni approvino anche i decreti per permettere l’impiego di chi percepisce il reddito, mentre ad oggi su 8mila solo 400 lo hanno fatto. Serve, insomma, una spinta da parte di tutti, affinché il paese possa risollevarsi e ripartire davvero come una comunità».

Le attività dei beneficiarie del reddito di cittadinanza

A prevedere l’impiego dei percettori del Rdc sul fronte del sociale è direttamente la legge. Nell’ambito dei patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari del Rdc sono tenuti a svolgere progetti utili alla collettività (Puc) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. I comuni sono responsabili dei Puc e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti.