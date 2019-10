Reddito di cittadinanza, sms Inps a oltre 500mila beneficiari: integrare la domanda o card sospesa Venerdì 4 ottobre sono stati inviati 519.586 sms per avvisare i percettori di reddito o pensione di cittadinanza che hanno presentato la domanda nel mese di marzo della possibilità di integrare la richiesta collegandosi al sito dell’Inps di Fr.Ba.

Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico (Ansa)

2' di lettura

Oltre 500mila (519.586 per la precisione) sms inviati in un giorno dall’Inps (venerdì 4 ottobre) per avvisare i beneficiari del reddito o pensione di cittadinanza che hanno presentato la domanda nel mese di marzo della possibilità di integrare la richiesta collegandosi al sito dell’Istituto di previdenza.

Le prime domande sono state presentate, a partire dal 6 marzo 2019, utilizzando un modello che è stato successivamente cambiato, il 2 aprile 2019, per recepire le modifiche apportate dalla legge di conversione (26 del 2019) del decreto legge istitutivo (4 del 2019). Alla data del 5 aprile, secondo i dati diffusi dall’Inps, le domande presentate erano poco più di 800mila.

PER SAPERNE DI PIÙ / Ecco i nuovi modelli per chiedere il Reddito e la pensione di cittadinanza. Domande a quota 853mila



La legge di conversione ha previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta. Le domande presentate a marzo 2019 e accolte sono state messe in pagamento fino a settembre 2019.

LEGGI ANCHE /Il reddito di cittadinanza fa flop sul mercato del lavoro. Effetti rinviati al 2020