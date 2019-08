Reddito di cittadinanza: Inps, quasi 1,5mln domande, 400mila respinte

Sono 1.491.935 le domande di reddito di cittadinanza presentate al 31 luglio. 922.487 sono state accolte, quasi 400mila respinte e circa 170mila in evidenza per ulteriore attività istruttoria. La percentuale di domande respinte è attualmente al 26,8%. Ad oggi vi sono state 1.025 rinunce, mentre circa 32mila nuclei sono decaduti dal beneficio. Lo riferisce l’Inps.

«Nella relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato - sottolinea il presidente dell’Istituto Pasquale Tridico - i nuclei interessati dalla misura sono 1,2 milioni, quindi molto probabilmente il numero dei percettori dovrebbe ancora crescere. I controlli incrociati dell’Inps con le banche dati collegate – aggiunge il presidente Tridico - sono stati massivi e preventivi rispetto all’accoglimento delle domande e la loro efficacia è dimostrata dal fatto che più di un quarto delle domande è stato respinto. Abbiamo continui contatti con l'Agenzia delle Entrate, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Guardia di Finanza e le altre Autorità di controllo e l'azione sinergica delle Amministrazioni dello Stato sta facendo emergere il lavoro nero di chi ha provato comunque a chiedere il reddito di cittadinanza, anche se la maggior parte di chi lavora a nero non fa domanda di Reddito di cittadinanza».

Il reddito di cittadinanza è uno dei temi al centro dello scontro tra Lega e M5S. Una dichiarazione del viceministro leghista dell’Economia, Massimo Garavaglia, secondo il quale dai primi risultati sui controlli della Guardia di finanza emerge infatti che il 70% di chi ha ricevuto il sussidio non ne aveva diritto.

Ma i numeri sono fortemente contestati dall'altro vice ministro 5S Laura Castelli: «A me non risulta che la Guardia di Finanza abbia fornito dati in tal senso», dice, interpellata dall'Adnkronos.

«Chi mette in discussione l'efficacia e la caratura di un provvedimento come il reddito di cittadinanza, dovrebbe farlo davanti a quelle 905 mila famiglie che ora, grazie a questa misura possono guardare al futuro. Rimaniamo sconcertati dal tentativo del sottosegretario Garavaglia di screditare il reddito di cittadinanza, soprattutto quando afferma che il 70% delle famiglie che lo percepisce in realtà non ne ha diritto».Così in una nota i deputati e le deputate del M5s in commissione Lavoro alla Camera.