Reddito di cittadinanza, Calderone frena la stretta della Lega: come potrebbe cambiare

Se infatti la Lega, per voce del sottosegretario Claudio Durigon, è in pressing per un sussidio «rinnovabile per periodi sempre più brevi e con un assegno a scalare», e soprattutto con uno stop per chi «rifiuterà anche una sola offerta» (al momento il beneficio decade dopo 2 offerte rifiutate), dallo staff di Calderone frenano, e chiariscono che al Ministero del lavoro non c’è ancora una proposta precisa. In un’intervista a La Stampa, Durigon spiega che la proposta di cancellare il sussidio dopo il rifiuto di una sola offerta di impiego punta a «spronare i percettori del reddito facendo capire loro che l’obiettivo non può essere incassare questo sussidio a vita ma piuttosto cercare trovare assieme allo Stato un lavoro.

Di qui poi la proposta di décalage del sussidio, sia in termini di durata che di importi, e l’intenzione di potenziare i piani di formazione. Io sono per trovare un’altra soluzione, anche perché siamo di fronte ad una situazione economica davvero brutta e finora trovare lavoro per i soggetti a bassa scolarizzazione si è rivelato impossibile», ha concluso il sottosegretario leghista. «Non possiamo illudere le persone che si vive di assistenza, per questo credo che il Reddito di cittadinanza vada cambiato, non abolito», ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Il responsabile del ministero delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha parlato invece di mantenere il reddito di cittadinanza solo a chi non può lavorare o ha una famiglia numerosa.

Tridico (Inps): misura fondamentale, si può fare di più

La Banca d’Italia ha più volte sottolineato come il Rdc sia stato utile a sostenere una buona fetta della popolazione più in difficoltà e durante la crisi pandemica ma non ha saputo conseguire pienamente gli obiettivi sul fronte delle politiche attive del lavoro. Una posizione simile è quella del presidente dell’Inps Pasquale Tridico, secondo il quale questa misura «è stata fondamentale, soprattutto nel periodo pandemico, perché ha evitato che le persone sprofondassero in una situazione di indigenza. Si può fare di più - ha aggiunto -, ed è onere dei Comuni per quanto riguarda i progetti di utilità e oneri delle Regioni e dei Centri per l’impiego per quanto riguarda le politiche attive».

Oltre sei miliardi di euro spesi nei primi nove mesi dell’anno

Secondo i dati diffusi dall’Inps lo scorso 25 ottobre sono stati spesi oltre sei miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno per il Reddito e la Pensione di cittadinanza. Dall’introduzione del reddito, nell’aprile 2019 in totale sono stati erogati circa 25,9 miliardi. In media l’importo percepito è di 550 euro al mese e il 64,7% dei nuclei beneficiari risiede nel Sud e Isole.