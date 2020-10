Reddito di cittadinanza: a Napoli 166mila nuclei percepiscono il sostegno, più di Lombardia-Veneto A settembre il beneficio è scaduto per 376.000 nuclei, quelli che lo hanno ricevuto continuativamente per 18 mesi

(foto Ansa)

Nella provincia di Napoli risultano oltre 166.000 famiglie con il Reddito di cittadinanza (per quasi mezzo milione di persone coinvolte), un numero che supera quello complessivo di Lombardia (112.939 per quasi 241.000 persone coinvolte)) e Veneto (36.820 per quasi 76.000 persone coinvolte). I dati emergono dall'appendice statistica dell'Osservatorio Inps sul reddito di cittadinanza nella quale si legge che i nuclei con il Reddito o la pensione di cittadinanza sono in Campania 269.000 (oltre 741.000 persone coinvolte) a fronte di 1,32 milioni di famiglie che avevano il beneficio a settembre. In pratica in Campania risiedono il 20,3% dei nuclei beneficiari complessivi.

1,3 milioni di famiglie con Rdc, oltre 3 milioni di persone

Nel complesso, l'Inps ha accolto da aprile 1,5 milioni di domande di Reddito di cittadinanza per altrettante famiglie e di queste 166.000 sono decadute dal diritto. I nuclei restanti (1,3 milioni) sono costituiti per 1,2 milioni da percettori di Reddito di Cittadinanza, con circa 3 milioni di persone coinvolte, e per 137 mila da percettori di Pensione di Cittadinanza, con 156 mila persone coinvolte. L'Inps segnala che a settembre il beneficio è scaduto per 376.000 nuclei, quelli che lo hanno ricevuto continuativamente per 18 mesi. L'importo medio mensile erogato dall'istituzione della prestazione RdC/PdC ad oggi è pari a 526 euro; mediamente vengono erogati 563 euro per il Reddito di Cittadinanza e 246 euro per la Pensione di Cittadinanza.

A gennaio +25% famiglie beneficiarie di reddito o pensione cittadinanza

Nel mese di settembre 2020 il numero dei nuclei familiari beneficiari di Reddito/Pensione di Cittadinanza, al netto di quelli decaduti dal diritto, è stato pari a 1,328 milioni (+25% rispetto a gennaio 2020). In particolare, l'incremento raggiunge il +31% nei nuclei familiari con un solo componente. Per quanto riguarda il Reddito di Emergenza, prestazione prevista per massimo due mensilità per nucleo percettore, risultano 290mila i nuclei percettori di almeno una mensilità, con 698mila persone coinvolte e un importo medio mensile di 558 euro. Infine, nel mese di settembre 2020 non è stato erogato alcun beneficio relativo al Reddito di Inclusione, essendo terminate con il mese di agosto 2020 le prestazioni relative alle domande con decorrenza marzo 2019.