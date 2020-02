Reddito cittadinanza, Patuanelli: «Non è in discussione, impensabile tornare indietro» Così il ministro dello Sviluppo economico su Radio 24 replica alla richiesta di Matteo Renzi al premier Conte di abolire il reddito, considerato un «fallimento»

«Non è in discussione, non ci sarà mai la disponibilità del Movimento 5 stelle a discutere la misura cardine della nostra attività politica», il reddito di cittadinanza. Così Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico su Radio 24 replica alla richiesta di Matteo Renzi al premier Conte di abolire il reddito, considerato un «fallimento». «Come ha sottolineato Conte la misura va valutata nell’evoluzione del tempo - ha aggiunto il ministro - se ci sarà necessità di inserire qualche elemento nuovo lo faremo, ma è impensabile tornare indietro su una misura sacrosanta».

Quanto alla minacciata mozione di sfiducia al ministro Bonafede, da parte del leader di Iv, se non viene ritirata la proposta sulla prescrzione, la risposta di Patuanelli è netta: «Non ho visto Renzi in tv perché ero a Bruxelles ad occuparmi di temi che hanno una certa importanza per il nostro paese. La mozione di sfiducia proposta da Renzi al nostro capo delegazione Bonafede significa mettere fine al governo».

Un passaggio dell’intervista è dedicato ad Alitalia. Pagheranno i contribuenti il prestito per Alitalia? «Sì, di fatto è già così» ha risposto il ministro dello Sviluppo economico. «Se tutti gli asset aziendali saranno ceduti e ci sarà la necessaria discontinuità economica tra la nuova società e la vecchia Alitalia, quel debito non sarà ripetibile per i nuovi soci altrimenti nessuno l'acquisterà»

