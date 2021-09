Reddito di cittadinanza, più che un errore è una occasione mancata

Sono sempre stato convinto, e lo sono tutt’ora, che il “basic income” è uno strumento che dovrebbe avere l’obiettivo di rispondere all’impatto della “transizione tecnologica e digitale” sul mercato del lavoro.

Questa transizione rischia, infatti, di determinare problemi di disoccupazione e di possibile esclusione dal mercato del lavoro che sono diversi da quelli legati a temporanee fasi recessive. Una parte rilevante della forza lavoro diviene sovrabbondante, almeno nel corso della transizione, e anche tecnicamente obsoleta. Da qui l’idea di un reddito di base universale per garantire la coesione sociale nel corso della transizione, e quindi renderla più spedita. Ma evidentemente nella formulazione del reddito di cittadinanza questo obiettivo si confuse con quello della lotta alla povertà. La povertà, tuttavia, ha cause e caratteristiche più complesse, soprattutto nelle aree dove essa è più radicata e diffusa, e per questo richiede strumenti specifici.

Da questo equivoco tra i due obiettivi sono nati, secondo la mia interpretazione, gli errori tecnici di formulazione della legge.

Il primo è quello di aver previsto meccanismi, per legare il reddito di cittadinanza all’avviamento al lavoro, che definire “barocchi” e inagibili è riduttivo. Si trattava di una foglia di fico e non di un disegno compiuto. Non era, ad esempio, definito nessun credibile meccanismo o obbligo di formazione, e neppure il suo adeguato finanziamento, per coloro che potenzialmente possono essere riavviati al lavoro.

Non si tratta solo di errori organizzativi, ma di confusione concettuale. Una parte adeguata delle risorse sarebbe dovuta essere destinata a finanziare istituzioni “credibili”, pubbliche e private, per organizzare formazione “credibile”, mirata e in parte condizionale al sussidio. Non è stata prevista neppure l’obbligatorietà di lavori part-time di pubblica utilità, che non sono solo quelli a minor contenuto di competenze. Obbligatorietà per i percettori di reddito come per le amministrazioni chiamate a organizzarli. L’organizzazione non è facile, ma nulla è facile tranne la colpevole inazione.