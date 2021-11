Pressing dei navigator per la proroga del contratto in scadenza a fine anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chiedono una proroga del contratto in scadenza a fine anno i 2.480 navigator in servizio per conto di Anpal nei centri per l’impiego regionali. Ignorati dalla manovra del Governo Draghi, si sono mobilitati sotto il ministero del Lavoro, su iniziativa di Nidil-Cgil, Felsa-Cisl e Uiltemp-Uil, per chiedere un’interlocuzione con il ministro Orlando: vorrebbero ottenere un emendamento in legge di Bilancio, potendo contare al momento sul sostegno politico esplicito del M5S. Secondo i deputati M5S in commissione Lavoro è «indispensabile trovare in zona Cesarini, durate il passaggio parlamentare della manovra, una soluzione per garantire a questi professionisti una continuità occupazionale».

I navigator, sono giovani (età media 35 anni) tutti in possesso di laurea (in media 107/110), hanno superato una prova selettiva con 100 quesiti, sono stati assunti da Anpal servizi con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 27mila euro lordi annui (più 300 euro mensili di rimborsi forfettari), a luglio del 2019. In scadenza lo scorso aprile il contratto è stato prorogato fino alla fine dell’anno.

Ipotesi un futuro oltre il reddito di cittadinanza



Il futuro dei navigator, nel caso andasse in porto la richiesta di proroga, potrebbe non essere più strettamente legato al reddito di cittadinanza. La sottosegretaria al Lavoro, Rosella Accoto (M5S), immagina un futuro dei navigator legato all’attuazione del programma nazionale di Politiche attive, Gol (garanzia occupabilità dei lavoratori): «credo ci si debba avvalere del supporto di tecnici specializzati nelle politiche attive che abbiano superato una procedura selettiva ad evidenza pubblica, in possesso d’esperienza. Potrebbero fornire supporto ai centri per l’impiego». Le associazioni di rappresentanza dei navigator in questi giorni stanno incontrando rappresentanti delle forze politiche della maggioranza per chiedere un emendamento alla manovra.

A rilento il piano di potenziamento dei centri per l’impiego



Il piano di potenziamento dei 551 centri per l’impiego sta procedendo al rilento, a causa dei ritardi nei concorsi banditi dalle regioni: su 11.600 assunzioni programmate nel triennio 2019-21 a settembre (ultimo dato disponibile) ne erano state effettuate solo 1.300. Le regioni si sono impegnate ad arrivare a 4.500 assunzioni entro l'anno, obiettivo al momento difficilmente raggiungibile, ma con l’uscita di scena dei 2.480 navigator i centri resterebbero sottodimensionati (sono 7.772 contro 61.369 della Germania, 51.208 della Francia, 20.067 della Polonia).