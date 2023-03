Reddito di cittadinanza, crollano le domande (-65%) nei primi due mesi del 2023: ecco perché

Il sussidio sta perdendo appeal: a fine anno sarà cancellato

Ma sul calo influisce anche un fattore “psicologico”. La misura è in scadenza a fine anno, il Governo ha annunciato che da gennaio 2024 non ci sarà più il Reddito di cittadinanza che sarà sostituito da un nuovo strumento, una parziale stretta è stata introdotta in legge di Bilancio ed è probabile che il sussidio stia perdendo appeal. Ad esempio gli “occupabili” quest’anno possono averlo solo per sette mesi. Da non trascurare anche il fatto che, trattandosi di flussi di domande arrivate all’Inps, il numero di febbraio possa essere rivisto al rialzo nelle prossime settimane.

L’effetto ripresa occupazionale

Ma la minor richiesta del sussidio è anche l’effetto della ripresa del mercato del lavoro, che ha segnato una crescita del numero degli occupati: tra gennaio e febbraio sono stati creati oltre 100mila posti di lavoro al netto delle cessazioni, secondo le rilevazioni della Banca d’Italia, del ministero del Lavoro e dell’Anpal, l’incremento è superiore al doppio di quello del bimestre precedente e maggiore di circa un terzo rispetto agli stessi mesi del 2019, precedenti la pandemia.

Inattivi in calo

Anche i dati Istat sullo stock di occupati fotografano lo stesso quadro. A gennaio si contavano 35mila occupati in più di dicembre 2022 e 459mila in più di gennaio 2022.

Il numero di persone in cerca di lavoro cresce su base mensile di 33mila unità a gennaio, perché molti inattivi si sono attivati per cercare lavoro (sono -83mila gli inattivi rispetto a dicembre), tra questi una parte ha trovato un’occupazione e un’altra parte invece è finita tra i disoccupati. Su base tendenziale, rispetto a gennaio 2022, si contano -143mila disoccupati e -478mila inattivi.

Quasi 100mila nuclei hanno perso i requisiti per il sussidio

La spinta dell’occupazione potrebbe aver prodotto l’alto numero di percettori del Rdc che sono decaduti dal sussidio nel bimestre: sono 99.998 nuclei familiari, che in prevalenza si stima abbiano perso i requisiti reddituali per ottenerlo. Per avere un termine di paragone in tutto il 2022 erano stati 314.261.