Reddito di cittadinanza, rischio danno erariale per i funzionari degli Enti locali

Gli accertamenti sono stati resi più aspri, in vista anche di una serie di nuove misure assistenziali – oltre al Rddito – che l’Esecutivo potrebbe adottare. Il rischio frode è alto: basta vedere i dati dell'ultimo anno e mezzo di attività delle Fiamme gialle per individuare casi di soggetti che hanno ottenuto illecitamente fondi previdenziali e assistenziali. Risultano, allo stato, frodi per 157 milioni su questo fronte.

Il rischio è che ci siano falsificazioni dei dati relativi alle prestazioni sociali erogate. Nella circolare Gdf sul Reddito è precisato che ci dovranno essere controlli accurati anche sul Casellario dell’Assistenza

Le direttive del governo giallorosso sono chiare: controlli accurati per evitare che il Reddito finisca nelle tasche di chi non ne ha diritto. Le verifiche inevitabilmente avranno lo scopo di individuare anche eventuali dipendenti – sia diretto titolare del Reddito sia di un nucleo familiare destinatario della misura - che percepiscono stipendi in nero. Il rischio è alto per l'impresa: sanzioni maggiorate dal 20%, come emerge da una direttiva dell'Ispettorato del Lavoro.