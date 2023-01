Reddito di cittadinanza, smart working e stranieri: ecco come cambia il mondo del lavoro nel 2023

Con il primo, si mettono ulteriori 70 milioni di euro a beneficio delle imprese in un’area di crisi industriale complessa.

Si stanziano poi 50 milioni per prorogare l’integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzata alla gestione degli esuberi di personale.

Con il terzo intervento si rifinanzia il sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (19 milioni).

Con altri 30 milioni di euro per l’anno 2023 si rifinanzia l'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima.

Con il quinto si stanziano 10 milioni per finanziare le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Previsti anche 150 milioni per il 2023 per introdurre una indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Cassa integrazione nel trasporto aereo

Il Milleproroghe interviene per tutelare un asset strategico di assoluto rilievo e particolarmente esposto all’attuale crisi economico-finanziaria quale è il settore del trasporto aereo. In particolare, si salvaguarda il livello reddituale dei lavoratori interessati dal trattamento di cassa integrazione straordinaria (Cigs). In dettaglio, le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

Lavoratori stranieri

Il Milleproroghe estende per l’anno 2023 la disposizione in materia di semplificazione delle procedure di rilascio dei nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari. In particolare, viene estesa al 2023 la competenza dei professionisti in materia e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate. Il nuovo decreto flussi, poi, prevede che il prossimo anno potranno entrare in Italia 82.705 lavoratori stranieri.