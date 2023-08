Reddito di cittadinanza, stop per 112.545 occupabili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arrivano i primi numeri veri sui percettori del Reddito di cittadinanza cosiddetti “occupabili” che hanno terminato il sussidio (dopo i sette mesi di fruizione previsti dalla legge di Bilancio per quest’anno), e che ora, attivandosi, potranno entrare nel nuovo strumento messo in campo dal governo Meloni, il Supporto alla formazione e al lavoro in partenza a settembre. Si tratta di 112.545 soggetti, di cui più della metà, vale a dire oltre il 55% (più di 62mila persone) sono dislocati in tre regioni del Sud (25.979 in Sicilia, 24.595 in Campania, 11.622 in Calabria). Nel Lazio ad aver terminato, a luglio e agosto, il Rdc sono 9.200 persone, in Puglia 7.743, in Piemonte 5.985, in Lombardia 5.586.

I dati comunicati alle regioni

Questi numeri sono stati comunicati dall’Anpal, subito dopo Ferragosto, alle singole regioni, come richiesto all’esecutivo dalle stesse autonomie all’indomani delle prime polemiche politiche per una possibile “bomba sociale” (che tuttavia, almeno stando ai primi numeri diffusi, sembra non emergere). Degli oltre 112mila soggetti che hanno terminato il Rdc infatti una buona fetta vale a dire circa 70mila persone (il 62%) risulta già preso in carico dai servizi per il lavoro, di cui 48.406 con il nuovo programma di politica attiva Gol (che ha ricollocato circa il 30% dei disoccupati - si veda il Sole 24 Ore del 18 agosto). Il restante 38% della platea (42.683 unità) non ha una presa in carico attiva, e quindi adesso è chiamato a mettersi in moto per inserirsi in una misura utile alla sua futura occupazione. Peraltro il momento è positivo: da mesi i numeri sul lavoro sono registrati in crescita, e ad aumentare sono soprattutto i contratti a tempo indeterminato. Mentre resta la zavorra del mismatch, cioè di posti di lavoro che rimangono a lungo scoperti perché le imprese non riescono a trovare il candidato giusto, che ormai interessa quasi un’assunzione su due, con un picco di oltre il 60% per le professioni scientifico-tecnologiche.

Le differenze regionali

Se entriamo un po’ più nel dettaglio dei numeri anche stavolta si conferma un ampio divario territoriale: in Campania, ad esempio, su 24.595 persone che hanno perso il Rdc per oltre 11.400 non risultano prese in carico attive. In Sicilia sono in questa identica condizione 7.730 soggetti sui 25.979 che a luglio e agosto hanno terminato il reddito di cittadinanza. All’opposto in Veneto su 1.702 soggetti senza più Rdc, 1.176 sono già stati presi in carico (quasi tutti con Gol); e, come ha sottolineato l’assessore a Formazione e Lavoro, Elena Donazzan, «siamo pronti a rendere operativi i nuovi strumenti per spingere l’occupazione». Sulla stessa linea il Piemonte che con l’assessore a Istruzione, Merito, Lavoro, Elena Chiorino, ha già messo in campo anche gli strumenti regionali per favorire l’incontro tra domanda e offerta per gli ex percettori del Rdc. La Lombardia partirà domani, quando, ha sottolineato l’assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, «invieremo a tutti gli interessati una comunicazione per aderire alle misure di politica attiva e di formazione messe in campo, laddove non lo avessero già fatto». Si sono mosse anche Emilia Romagna, Toscana, Lazio; tra settembre e ottobre un po’ ovunque si amplierà l’offerta di corsi di formazione (stavolta si spera di maggiore qualità e davvero collegati al mondo del lavoro); e si punterà forte sull’asse pubblico-privato per favorire l’occupazione.

Il nuovo sussidio in arrivo a settembre

L’aiuto statale a chi è occupabile e senza più reddito di cittadinanza si chiama Supporto alla formazione e al lavoro, e come detto sarà attivo da settembre. Il nuovo intervento è destinato agli ex percettori d’età compresa tra 18 e 59 anni appartenenti a nuclei familiari senza minori, disabili e over60, con un Isee non superiore a 6mila euro (bisogna poi avere gli altri stessi requisiti per accedere all’altra misura che sostituirà, dal 2024, il Rdc, cioè l’Assegno di inclusione, Adi). Costoro riceveranno 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi, non rinnovabili. La richiesta di accesso allo strumento deve avvenire telematicamente tramite la medesima piattaforma attivata per l’Assegno di inclusione (Siisl). In seguito il richiedente viene convocato dai servizi per il lavoro per sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, dovrà essere inserito in percorsi di politica attiva e formazione autonomamente scelti e potrà così ricevere offerte di lavoro (è prevista la cumulabilità fino a 3mila euro lordi annui). Sarà l'Inps, con un bonifico, a erogare i 350 euro ogni mese (fino a 12 mesi) per la partecipazione a programmi formativi e a progetti utili alla collettività.