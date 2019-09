Reddito di cittadinanza: multe aumentate per chi impiega in nero un familiare titolare del sussidio

Medesima aggravante è prevista nel caso di impiego di lavoratore in nero che abbia in famiglia un destinatario del Reddito di cittadinanza. Lo precisa una annotazione dell’Ispettorato del lavoro: «La suddetta aggravante trova applicazione non solo nell’ipotesi in cui il lavoratore in “nero” sia l’effettivo richiedente del Reddito, ma anche qualora lo stesso, pur non essendo il diretto richiedente, appartenga comunque al nucleo familiare cherisulta destinatario del beneficio».

Le Fiamme gialle hanno compiuto un “carotaggio”, individuando un elevato numero di frodi. Circa 60-70% dei soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza nei fatti non ha diritto per ottenerlo

Le sanzioni sono quelle già stabilite dall’articolo 3 comma 3 quater del D.l 12/2002. Vanno da un minimo di 1.500 euro (in caso di impiego in nero di lavoratori per 30 giorni) a un massimo di 36.000 euro (nel caso di lavoratore impiegato oltre sessanta giorni). Le somme vanno maggiorate del 20%.

Sotto controllo anche la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Si tratta di autocertificazioni compilate dai richiedenti del Reddito di cittadinanza, che potrebbe celare la traccia di una frode. Nei Dsu, infatti, ci sono spazi di autodichiarazione che riguardano gli Isee, facilmente manipolabili.