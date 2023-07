REDDITO D'IMPRESA / Investimenti con mini Ires

Ridurre il prelievo fiscale sulle imprese che effettuano investimenti qualificati o in nuove assunzioni («ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili» come recita la formulazione dopo gli emendamenti approvati in commissione Finanze). Per accedere all'Ires ridotta non bisogna distribuire utili. Ma è stata prevista la possibilità di un meccanismo alternativo con il superammortamento per maggiorare i costi deducibili



