Reddito e pensione di cittadinanza: il 60% dei beneficiari al Sud e nelle Isole

Tra i nuclei percettori di Rdc hanno familiari disabili quasi 202mila, con 488mila persone coinvolte e percepiscono un importo medio di 475 euro mensili.

Il 90% delle prestazioni va a cittadini italiani

Reddito e pensione di cittadinanza in larga prevalenza, ovvero quasi al 90%, vengono erogati a cittadini italiani che rappresentano quasi 862mila nuclei con oltre 2 milioni di persone coinvolte. Mentre le famiglie extracomunitarie sfiorano quota 54mila per quasi 172mila persone coinvolte, 32mila sono i nuclei di cittadini europei con 83mila persone coinvolte e 12mila i nuclei di familiari delle precedenti categorie pari a oltre 39mila persone coinvolte. Tra le 90mila domande in lavorazione, molte sono state presentate da extracomunitari e sospese dall’Inps in attesa del decreto del ministero del lavoro che dovrà indicare per quali nazioni i cittadini saranno esentati dall’obbligo di presentare un’apposita

certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato

estero - tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità

consolare italiana-, sulla propria situazione reddituale e patrimoniale.