Reddito di cittadinanza: 900.283 domande accolte

Svimez: il reddito di cittadinanza al Sud allontana dal lavoro

Al 31 ottobre 2019 sono state accolte 900.283 domande di Reddito di cittadinanza e 120.327 domande di Pensione di cittadinanza, per un totale di 1.020.610 nuclei familiari. Sono invece 1.555.588 le domande presentate. Lo ha reso noto l’Inps martedì 5 novembre. Le domande per ottenere il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza accolte, ha sottolineato l’istituto, hanno superato la soglia di un milione.

Si ricorda - ha aggiunto l’Inps - che le domande sono lavorate entro il giorno 15 del mese successivo a quello della presentazione. «Abbiamo chiesto i dati sul reddito di cittadinanza in tutta Italia, su alcuni Comuni sembra difficile averli, se non ci arriveranno ce li andremo a prendere», ha sottolineato il leader della Lega Matteo Salvini, durante una conferenza stampa che si è tenuta lunedì 4 novembre al Senato.

Dalla classifica delle regioni redatta dall’Inps emerge che la Campania è al primo posto per domande presentata (270.901), seguita dalla Sicilia (239.936) e dalla Lombardia (152.947). In Campania sono state accolte 177.194 richieste per ottenere il reddito di cittadinanza, contro le 158.675 della Sicilia, e le 72.318 della Lombardia.

Campania prima per domande accolte

Domande presentate, domande per il reddito di cittadinanza accolte e domande per la pensione di cittadinanza accolte al 31 ottobre 2019. (Fonte: Inps)

