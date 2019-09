Reddito: i riflettori Gdf su fuori busta, affitti e nuclei familiari

GUARDA IL VIDEO / Nell’Ue evasione Iva per oltre 147 miliardi: Italia in testa con quasi 36 miliardi

Nella scelta della platea di finti poveri da andare a controllare rientrano anche i diportisti, in sostanza tutti quei «soggetti che, in questa stagione estiva» hanno messo «in acqua la propria imbarcazione, anch’essa non dichiarata in quanto fittiziamente intestata a terzi».

GUARDA IL VIDEO / Contante: controlli su chi versa o preleva oltre 10mila euro in un mese

Il rafforzamento «del presidio di vigilanza nel settore delle prestazioni sociali agevolate» era già stato preannunciato con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, che ha introdotto il Reddito di cittadinanza. Ma si è reso necessario alla luce della frode che ha riguardato la spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria. Stando alle stime della Guardia di finanza, tra il 2018 e i primi mesi del 2019, sono stati erogati 330 milioni di euro a 26mila 311 soggetti che non ne avevano diritto. Una emorragia di denaro pubblico che non accenna a diminuire. Per questo - sul fronte delle frodi sui ticket sanitari - la Gdf ha messo a punto un nuovo metodo di indagine che, attraverso l’incrocio in banca dati, ha consentito di individuare 12mila 426 frodi.