Redditometro e studi di settore, ecco perché si applicano ancora

I numeri degli ultimi anni, comunque, dicono che il redditometro è sempre rimasto attivo anche se a scartamento ridotto. Addirittura nel 2018 c’è stato un incremento degli accertamenti effettuati (2.784 con un aumento del 37,5% sul 2017). Di questi quasi il 20% ha fatto emergere una maggiore imposta tra 0 e 1.549 euro. Un dato che, secondo la Corte dei conti, «appare in evidente contrasto con la natura stessa dell’accertamento sintetico che presupporrebbe una rilevante divergenza tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente accertabile».

Resta da capire come mai il Fisco continui a crederci, nonostante i risultati poi non portino a grandi recuperi. Forse più di tutto fa l’effetto deterrente. Un po’ quello che ha caratterizzato negli anni gli studi di settore. Anche se, da tempo o meglio dalle sentenze a Sezioni Unite della Cassazione di fine 2009 che ne hanno sancito l’impossibilità di autonomo utilizzo per i controlli, si sono contraddistinti più per un rompicapo in termini di adempimenti che per un vero e proprio strumento di accertamento. Forse proprio dalla rivoluzione imposta dalla giurisprudenza sugli studi di settore, si è avviata la svolta verso la compliance che ora si sta concretizzando - non senza difficoltà operative per gli addetti ai lavori - con gli Isa (proprio sabato 17 agosto è stato pubblicato un decreto del Mef in «Gazzetta Ufficiale» con l’aggiornamento delle variabili precalcolate).

Alla voce compliance la circolare sui controlli indica nei pacchetti di alert per il 2019 quelli sulle anomalie nel triennio 2015, 2016 e 2017 sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (si veda anche l’articolo in basso). Con riferimento sia alle piccole e medie imprese che ai professionisti soggetti. Ma non solo. Perché gli studi applicati nel recente passato diventano anche una fonte d’innesco per l’analisi del rischio.

