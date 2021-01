Redmi Note 9T, ecco il nuovo smartphone 5G di fascia media di Xiaomi Xiaomi presenta il suo ultimo smartphone di fascia media di G.Rus.

Xiaomi presenta il suo ultimo smartphone di fascia media

Prestazioni, design, autonomia e capacità fotografiche: il biglietto da visita con il quale Xiaomi presenta il suo ultimo smartphone di fascia media, il Redmi Note 9T 5G, è decisamente ambizioso e segna l'evento di lancio con il quale il produttore cinese ha svelato anche un nuovo smartphone entry-level (Redmi 9T, non ancora disponibile per il mercato italiano) e due nuovi dispositivi del proprio ecosistema di device intelligenti, Mi Smart Clock e Mi 360° Home Security Camera 2K Pro.

Le caratteristiche del nuovo smartphone

A pilotare le funzionalità del Redmi Note 9T è un sytem on chip a otto cervelli con connettività 5G integrata di MediaTek (Dimensity 800U) e la promessa rivolta agli utenti è quella di una velocità delle operazioni praticamente doppia rispetto alle generazioni precedenti del processore, ora aggiornato alla tecnologia di processo a 7 nanometri. La grande novità funzionale del Redmi Note 9T è però anche (e forse soprattutto) un'altra, e cioè la possibilità di attivare la connessione alle reti mobili di quinta generazione su due schede Sim contemporaneamente, sfruttando inoltre la presenza della tecnologia MIMO 4x4 e di più antenne integrate. Dicevamo del comparto fotografico, che sulla carta non ha nulla da invidiare a quello degli altri smartphone di fascia media. Il sensore principale della tripla fotocamera posteriore è infatti di 48 megapixel e si affianca a un sensore di profondità da 2 MP, a un obiettivo macro da 2MP e a una serie di strumenti (Night, Pro+ HDR, modalità Ritratto) con i quali affinare la modalità di scatto.

Schermo da phablet che non pregiudica l'usabilità

Le dimensioni generose del display Full Hd+, con diagonale da 6,53 pollici e una scocca posteriore Unibody 3D curva, non pregiudicano assolutamente la maneggiabilità del dispositivo anche grazie al rivestimento in policarbonato testurizzato, mentre la copertura Corning Gorilla Glass 5 è garanzia di protezione del vetro dalle cadute accidentali. Il sensore delle impronte digitali è laterale e secondo Xiaomi è la migliore soluzione per sbloccare nel modo più agevole possibile lo smartphone. La batteria da 5.000 mAh, infine, è sicuramente uno dei plus del prodotto e si combina con il sistema di ricarica veloce da 18W e il caricabatteria da 22,5W. Quanto al prezzo di listino, dal 25 gennaio il Redmi Note 9T sarà disponibile su mi.com e presso Mi Store Italia a 269,90 euro nella configurazione con 4 Gbyte di Ram e 64 Gbyte di spazio di archiviazione e a 299,90 euro con 128 Gbyte di memoria.

Gli smart device per la casa

Mi Smart Clock può essere posizionato in qualsiasi angolo della casa e grazie a uno schermo touchscreen a colori da 3,97” permette di visualizzare orario, informazioni meteo e calendario e all'occorrenza funzionare da cornice per foto digitali. La sua peculiarità è comunque legata alla presenza di Google Assistant e Chromecast integrati, con i quali poter controllare tramite comandi vocali eventuali dispositivi smart presenti nell'ambiente domestico, dallo streaming video delle videocamere di sicurezza alla riproduzione di musica e contenuti multimediali dallo smartphone. Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, invece, è un apparecchio nato per controllare gli esterni di un'abitazione che beneficia del supporto di Google Assistant e Amazon Alexa e della presenza di un algoritmo di intelligenza artificiale preposto ad individuare le sagome umane e ad inviare notifiche in automatico in caso di problemi. Entrambi i prodotti saranno disponibili in Italia a partire da marzo con un prezzo al pubblico di 59,99 euro.

