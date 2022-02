Referendum, ammessi quattro quesiti sulla giustizia. Salvini. «Vittoria». Atteso responso sulla cannabis

Fi sosterrà i 4 referendum ammessi, ok Consulta è stimolo per Parlamento

« Forza Italia sosterrà tutti e quatto i referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte Costituzionale sui quali abbiamo dato a suo tempo il nostro contributo, attraverso la raccolta delle firme», ha detto il deputato e capogruppo di Fi in commissione Giustizia di Montecitorio, Pierantonio Zanettin. L’ok della Consulta, ha aggiunto, «è un forte stimolo per il Parlamento. Cercheremo in questo periodo di trovare in Aula una sintesi in chiave garantista».

Decaro: sindaci soddisfatti referendum su legge Severino

«Sono contento che il referendum sia passato così anche i cittadini potranno esprimere la propria opinione. I referendum sono sempre una prova e un esercizio di democrazia da parte dei cittadini. Sulla legge Severino noi sindaci abbiamo chiesto da sempre una modifica perché ci ritroviamo, unica figura istituzionale, ad essere sospesi per 18 mesi senza una condanna definitiva». Questo il commento a caldo sul via libera al quesito referendario sulla legge Severino di Antonio Decaro, presidente dell’Anci.

No al referendum sull’eutanasia

Il 15 febbraio dopo due ore di camera di consiglio la Corte costituzionale ha invece dichiarato inammissibile il quesito sull’eutanasia. Proposto dall'Associazione Coscioni e appoggiato da una serie di associazioni, chiedeva di depenalizzare l'omicidio del consenziente. La Consulta ha ritenuto inammissibile questo quesito referendario perché, «a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili».In primavera non si voterà dunque sul referendum sull'eutanasia.

Eutanasia: Vaticano, non è forma di solidarietà o pietà

Il giorno dopo lo stop della Consulta al quesito sull’eutanasia il dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha messo in evidenza che «il suicidio medicalmente assistito e l’eutanasia non sono forme di solidarietà sociale né di carità cristiana e la loro promozione non costituisce una diffusione della cultura della cura sanitaria o della pietà umana. Altre sono le strade della medicina degli inguaribili e del farsi prossimo ai sofferenti e ai morenti». Per il dicastero «La vita è un diritto, non la morte», come detto anche dal Papa. Si tratta di «riconoscere una evidenza etica accessibile alla ragione pratica, che percepisce il bene della vita della persona come un bene comune, sempre».