Referendum e incognita astensionismo. Pregliasco (YouTrend): «Potrebbe favorire il No» La tesi: l’affluenza bassa premia in genere il fronte più motivato, che oggi non pare più il Sì. Ecco le tattiche dei partiti, dal Pd al centrodestra, per evitare un “regalo al M5S di Manuela Perrone

Dietro i riposizionamenti e le fronde dei fautori del No nei partiti che finora avevano votato Sì (praticamente tutti) al taglio dei parlamentari c’è una grande preoccupazione: evitare di regalare al M5S una vittoria senza alcuna contropartita. Né in termini di consenso né in termini di vantaggi politici. E in questi giorni si comincia a valutare con attenzione la variabile astensionismo.

Gli effetti dell’astensionismo

Poiché il referendum del 20 e 21 settembre, a differenza di quelli abrogativi, non ha quorum, perché la riforma costituzionale sia approvata basta che la maggioranza dei voti validi si esprima a favore. Ecco perché c’è chi, nel fronte del No, confida nell’astensionismo: se saranno in pochi ad andare a votare in un periodo, l’autunno, al quale non siamo abituati e per di più in piena pandemia, si spera sia più elevato il numero di chi è motivato per fermare la riforma.

Pregliasco: attenzione a elettorati, Covid e motivazione

«Per le regionali si vota soltanto in sette regioni, quindi l’effetto traino sarà modesto», ragiona Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di YouTrend e docente di mass media e politica all’Università di Bologna. «La prima cosa interessante sarà capire se ci potrà essere un effetto Covid sulla partecipazione al voto, cioè se gli elettorati si muoveranno con una entità diversa a seconda di quanto ritengono esaurito o meno il pericolo del coronavirus. Chissà se questo non possa incidere. In altre parole: chissà se un certo tipo di elettorato, più spaventato ancora dal Covid, possa pensarci due volte prima di andare a votare e se invece un altro pezzo di elettorato, che pensa che l’emergenza sia superata, possa essere più tranquillo». Questo quale risultato favorirebbe? «Tradizionalmente una bassa affluenza favorisce il fronte più motivato. Qualche tempo fa avrei detto che il fronte più motivato era quello del Sì, ma oggi, forse anche un po’ per reazione, c’è un recupero di motivazione e di mobilitazione da parte di chi ha deciso di votare No».

Il “bottino” cui punta il M5S (e Di Maio)

Questo timore spiegherebbe anche l’iperattivismo del ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella campagna referendaria: non passa giorno senza che l’ex capo politico rinnovi l’appello per il Sì. Appello che arriva dopo anni di retorica anti-casta, con l’aggiunta del carico simbolico degli ultimi scandali sul bonus ai parlamentari. È chiaro che per il Movimento (e per lo stesso Di Maio) la vittoria al referendum è il vero bottino politico: un’eventuale sconfitta alle regionali del centrosinistra sarebbe imputata molto più ai governatori Pd e allo stesso Zingaretti che non al M5S che ha rifiutato le alleanze. È il motivo per cui in casa dem si cerca almeno l’intesa sulla legge elettorale e il rispetto del patto di governo: se regalo agli alleati dev’essere, almeno che si mantenga l’onore.

I tormenti del Pd



Il Pd è infatti la forza politica più in difficoltà. Per una ragione molto semplice: il programma di governo in 29 punti sottoscritto con i Cinque Stelle esattamente un anno fa, recitava testuale al punto 10: «È necessario inserire, nel primo calendario utile della Camera dei deputati, la riduzione del numero dei parlamentari, avviando contestualmente un percorso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale. In particolare, occorre avviare un percorso di riforma, quanto più possibile condiviso in sede parlamentare, della legge elettorale». E anche, recitava l’accordo, «procedere alla riforma dei requisiti di elettorato attivo e passivo».