Referendum e legge elettorale, binomio non sempre vincente

Il fallimento del ’99

Dopo la fine senza esiti della commissione Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema, due comitati (la coppia formata da Segni e Antonio Di Pietro, la lista Pannella) si mettono in moto per eliminare dal sistema elettorale la residua quota proporzionale. I sì prevalgono ma in modo inutile: la percentuale di chi va a votare si ferma, seppur di poco, sotto la soglia del 50%. Il quorum non viene raggiunto per appena 150mila voti. Il referendum non è valido.

Flop radicale del 2000

L’anno dopo la legge elettorale è tra i sette quesiti proposti dai radicali. Stavolta il referendum punta ad abrogare la quota proporzionale del 25%

nelle elezioni per la Camera dei deputati, eleggendo il 75% dei deputati con il sistema uninominale e il restante 25% con il recupero dei candidati non eletti che abbiano ottenuto più voti. Il quorum resta lontanissimo dal quorum (vota solo il 32,4%).

Il referendum mancato del 2008

Ci sono stati poi altri tentativi di far esprimere gli italiani sul sistema con cui vengono scelti i parlamentari. Nel 2006 si costituì il comitato promotore presieduto da Giovanni Guzzetta con Mario Segni coordinatore per modificare la legge Calderoli, approvata dal centrodestra a fine 2005. A luglio del 2007 fu annunciato il raggiungimento delle firme necessarie ma il referendum non si svolse perché, dopo la caduta del secondo governo di Romano Prodi, si tornò alle urne nel 2008. E si votò ancora con il Porcellum.

Il no ai quesiti Parisi-Morrone

Nel 2011 fallì anche il tentativo promosso da Arturo Parisi e Andrea Morrone: entrambi i quesiti referendari sulla legge elettorale furono bocciati dalla Corte costituzionale. Il primo chiedeva l’abrogazione completa della legge Calderoli. Il secondo, invece, avrebbe abrogato solo alcune parti del Porcellum.