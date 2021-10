Referendum eutanasia, depositate in Cassazione 1,2 milioni di firme

Consegna in Cassazione delle firme del referendum sulla eutanasia, con Marco Cappato, Filomena Gallo e Mina Welby (LaPresse/Mauro Scrobogna)

Mina Welby: «Ognuno ha diritto di dire basta»

«Nessuno dei cittadini vuole morire, anche chi è in gravi condizioni - ha detto Mina Welby- Ma io credo che quando la sofferenza è talmente grande e terribile ognuno abbia il diritto di dire basta. Non è sempre necessaria l’eutanasia e questo lo voglio dire al Vaticano: a mio marito non è stato fatto il funerale nonostante non fosse eutanasia la sua morte. Era semplicemente l’interruzione della ventilazione artificiale, divenuta per lui insopportabile».

Cappato: «Il referendum non è contro i partiti»

«Le firme - ha detto Marco Cappato - sono state raccolte nel silenzio dei capi dei grandi partiti perché la gente ha vissuto questo problema . Spero che la politica si renda conto del fatto che il referendum non è contro i partiti e la politica ma è uno strumento per aiutarli a riprendere un contatto con la realtà sociale e con le persone. La politica dei partiti è autoreferenziale. Noi stiamo offrendo l’opportunità di occuparsi di una questione che riguarda le persone. Non è tempo di giochini ma di rispettare la democrazia che non è fatta solo di marketing elettorale».

La contestazione di Adinolfi in piazza Cavour

In piazza Cavour, dinanzia alla Cassazione, contestazione di Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia, contro il deposito delle firme in Cassazione per chiedere l'eutanasia legale. Avvicinandosi a Marco Cappato e agli altri promotori del referendum ha urlato: «State imbrogliando, è un imbroglio - ha detto - state imponendo un diktat per cui dovremmo essere tutti contenti di essere liberi di suicidarsi. La Corte Costituzionale non potrà mai dare il via libera a questo referendum. L'eutanasia non potrà mai essere fatta per referendum, ma per legge». Immediata la risposta di Cappato che, accompagnato dal coro “libertà, libertà'', ha replicato: «Quella di Adinolfi è una iniziativa di parassitismo mediatico. Apprezziamo il fatto che sia riuscito a svegliarsi in tempo per venire qui».