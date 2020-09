Referendum, quali saranno gli effetti su Parlamento e governo?

Dopo molto tentennamenti solo lo scorso 7 settembre Nicola Zingaretti ha schierato sul fronte del Sì il Partito democratico (che ha votato a favore della riforma costituzionale solo all’ultimo dei quattro passaggi parlamentari). Una mossa che il governatore del Lazio presenta come «punto di partenza di un processo riformatore» e tassello di un accordo con il M5S che prevede interventi per riequilibrare il taglio dei parlamentari: una nuova legge elettorale (sistema proporzionale con sbarramento al 5%) e riforme costituzionali (modifica della base elettorale per il Senato da regionale a circoscrizionale ed equiparazione dell’elettorato attivo e passivo tra Palazzo Madama e Montecitorio). Molti esponenti del partito sono comunque in campo per il No (compreso il padre-fondatore Romano Prodi) e animano il variegato fronte che si oppone alla riforma.

Nel centrodestra, mentre Forza Italia ha lasciato libertà di voto, Lega e Fratelli d’Italia sono per il sì, in linea con la posizione tenuta in Parlamento. Negli ultimi giorni Salvini ha dovuto subire la presa di posizione contraria alla linea del partito da parte di Giancarlo Giorgetti, che ha spiegato la sua scelta con una motivazione politica: «Il Governo Conte è inadeguato. Ed è anche per questo che voterò no». Giorgia Meloni, leader di Fdi, però ha avvertito: «Non è vero che il referendum è un test sul governo. Se vince il sì, non sarà un successo dei grillini, perché il sostegno è trasversale».

Gli effetti sul Governo

Giuseppe Conte si è tenuto a distanza di sicurezza dalla campagna elettorale per le regionali e sul referendum ha espresso la propria posizione lo scorso 9 agosto: «Voterò a favore del taglio dei parlamentari», spiegando così la sua posizione: «Se si passa da 945 a 600 parlamentari non viene assolutamente pregiudicata la funzionalità del Parlamento». La vittoria del sì - non è previsto un quorum rappresentato dalla maggioranza degli aventi diritti al voto - servirebbe a puntellare il Governo e a favorire la permanenza di Conte a Palazzo Chigi da dove guida il Paese ininterrottamente da 836 giorni (benché con due governi diversi). Ma molto dipenderà dall’esito delle sfide nelle Regioni.

La vittoria del no al referendum, di converso, avrebbe un effetto deflagrante sull’esecutivo. Mentre per le votazioni regionali le due principali forze di maggioranza (419 parlamentari tra Camera e Senato) non hanno creato coalizioni, la consultazione referendaria le vede schierate sullo stesso fronte. Se il sì non prevalesse (nonostante i sondaggi abbiano sempre indicato il contrario) sarebbe impossibile fare finta di nulla.

Gli effetti sul Parlamento

Mentre il prevalere del No alla riduzione del numero dei parlamentari lascerebbe intatte Camera e Senato, con la vittoria del sì i cambiamenti saranno molteplici. C’è da dire però che la riduzione dei parlamentari non potrà essere immediata. Scatterà solo dopo un eventuale scioglimento anticipato delle Camere o alla conclusione naturale della legislatura (marzo 2023). In ogni caso non prima di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge costituzionale. È il tempo che serve per adottare un decreto legislativo per ridefinire i collegi elettorali del sistema di voto in vigore alla luce del numero ridotto di parlamentari. In particolare va rispettata la proporzione tra collegi uninominali (pari a tre ottavi dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni) e i restanti seggi (cinque ottavi) assegnati nell’ambito di collegi plurinominali.