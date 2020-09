Regionali, finisce 3-3. Il centrosinistra mantiene Campania Toscana e Puglia, il centrodestra si conferma in Veneto e Liguria e strappa le Marche. Referendum: stravince il sì Netto successo dei Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. I favorevoli sfiorano il 70. Finisce 3-3 la partita delle Regionali, secondo le proiezioni. Ma, viste le premesse, per il centrosinistra è molto più di un pareggio. di Andrea Gagliardi

Il segretario Nazionale PD Nicola Zingaretti con il presidente della Campania Vincenzo De Luca

Netto successo dei Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. I favorevoli sfiorano il 70. Finisce 3-3 la partita delle Regionali, secondo le proiezioni. Ma, viste le premesse, per il centrosinistra è molto più di un pareggio.

Vittoria netta del sì (con oltre il 69%) al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. E tre a tre il risultato delle elezioni regionali, con il centrosinistra che mantiene Campania, Toscana e Puglia (queste ultime due date in bilico dagli ultimi sondaggi e dai primi exit poll) e il centrodestra che trionfa in Veneto e Liguria, strappando al centrosinistra le Marche. Sono questi, a spoglio concluso per il referendum e ancora in corso per le regionali, i principali risultati della consultazione elettorale del 20 e 21 settembre. Il M5s, unico partito ad essersi convintamente speso per il sì, incassa la vittoria al referendum, ma registra una performance negativa alle regionali. Mentre il Pd a guida Zingaretti esce sostanzialmente rafforzato.

Giani e Emiliano avanti in Toscana e Puglia

Confermato dunque il preannunciato “plebiscito” per Zaia in Veneto, la vittoria del presidente uscente Toti in Liguria e del candidato di centrodestra Acquaroli nelle Marche. Sul fronte opposto è netta l'affermazione dell’uscente De Luca in Campania, ma si avviano verso una ampia vittoria anche Emiliano in Puglia ed Giani in Toscana, contro gli sfidanti di centrodestra rispettivamente Fitto e Ceccardi.

Pareggio (tre a tre) tra centrodestra e centrosinistra

Nel dettaglio, in base alle ultime proiezioni Opinio-Rai in Veneto Luca Zaia è nettamente in testa con il 77,1% su Arturo Lorenzoni (centrosinistra) fermo al 16,8%.In Liguria Giovanni Toti (centrodestra) è avanti con 55,5% su Ferruccio Sansa (centrosinistra e M5s) al 38,4%.In Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) ha oltre 7 punti di vantaggio (48,2%) sulla sfidante di centrodestra Susanna Ceccardi al 40,4%. In Puglia Michele Emiliano (centrosinistra) è in testa con il 46,6% contro Raffaele Fitto al 37,6%. Da registrare qui il 11,3% della candidata M5s Antonella Laricchia. Nelle Marche Francesco Acquaroli (centrodestra) è in vantaggio con il 51,2% mentre Maurizio Mangialardi (centrosinistra) è fermo al 35,7%. In Campania Vincenzo De Luca (centrosinistra) è avanti con il 64,7% su Stefano Caldoro (centrodestra) con il 20,8%. Con la 5s Valeria Ciarambino all’11,5%.

Referendum, Zingaretti soddisfatto: ora avanti riforme



Il leader del Pd Nicola Zingaretti è «soddisfatto» del risultato del referendum. Con la vittoria del Sì «si apre una stagione di riforme e con gli alleati faremo di tutto perché vada avanti spedita». Quanto al risultato delle regionali, il Pd «è il primo partito politico italiano». Detto questo, aggiunge, non «cadiamo nel tranello del rimpasto sui nomi: incalzeremo il governo su come spendere bene i miliardi di euro» del Recovery Fund. E rilancia in materia di immigrazione: «Sui decreti Salvini c'è un accordo e ora vanno assolutamente modificati». «Grazie a Zingaretti che in mezzo a pressioni e pessimismi di ogni tipo ha tenuto il timone del partito nella direzione giusta, sia sul referendum che sulle regionali. Non era facile e ora che lui e il Pd sono più forti, governo e riforme costituzionali potranno andare avanti» è il commento su Twitter di Dario Franceschini, capo delegazione Pd al governo.

Referendum, Di Maio: esito storico, impossibile senza M5S



«Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo» scrive invece su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che parla di «punto di inizio non un punto di arrivo». E aggiunge: «Da oggi si riapre un percorso di rinnovamento e rinascita che ci vedrà uniti: in questa cornice il prossimo step dovrà essere l'approvazione di una legge elettorale proporzionale». E rilancia: «Voglio rivolgere un invito sia al fronte dei sì che al fronte del no: riduciamo anche gli stipendi dei parlamentari». Quanto alle ricadute politiche del referendum, per Di Maio «qualcuno voleva il No per colpire anche il governo, ma è stato un boomerang».