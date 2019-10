Referendum al via, la possibile rivolta trasversale contro il taglio dei parlamentari

Al di là del nodo irrisolto del bicameralismo paritario, c'è poi un impatto sulla rappresentanza di un taglio così cospicuo come quello approvato (345 parlamentari in meno, 230 alla camera e 115 al Senato): le regioni più piccole riuscirebbero ad eleggere solo 2 o 3 senatori dando di fatto un premio di maggioranza al primo partito e comunque favorendo solo i partiti più grandi. Da qui le proposte di modifica costituzionale per accompagnare il taglio chieste dal Pd e che dalla prossima settimana partiranno in Parlamento: l'uniformazione dell'elettorato passivo e attivo delle due Camere (anche i 18enni potranno votare per il Senato) e l'uniformazione del sistema elettorale delle due Camere con la previsione di collegi pluriregionali e non più solo regionali per il Senato.



Eppure anche queste modifiche sono criticate dai parlamentari che hanno avviato la raccolta delle firme per il referendum confermativo: «Così si finisce per rendere il bicameralismo paritario ancora più paritario e dunque assurdo - dice Giachetti -: non solo due Camere che fanno le stesse cose ma che per di più sono elette dalla stessa platea e con il medesimo sistema elettorale. Un doppione ancora più inutile».

Ma quanta possibilità hanno i promotori di raggiungere quota 126 o 63? Sulla carta poca, perché nessun grande partito ha al momento intenzione di intestarsi la richiesta di referendum, neanche il M5s che ha il timore di «fare la fine di Renzi con il referendum del 2016». Eppure la raccolta potrebbe avere successo agendo trasversalmente: ci sono intanto i 14 voti contrari, ci sono poi i circa 50 che l'8 ottobre erano assenti, e ci sono molti parlamentari di Fi, Pd e Iv che pur avendo votato a favore l'8 ottobre pensano che sia giusto che su una riforma così importante si esprimano i cittadini. Sperando naturalmente in una bocciatura, visti i precedenti (oltre a quella di Renzi nel 2016 gli italiani bocciarono anche la riforma del centrodestra nel 2006).



