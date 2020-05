Refinitiv, l’affare da 27 miliardi ora è “obsoleto”

Leggi anche Vola Lse, sul tavolo possibile acquisto Refinitiv per 27 miliardi di dollari

L’affare Refinitiv ci interessa da vicino perché si è parlato di Borsa italiana come parte dell’affare. London Stock Exchange infatti è nato dalla fusione di Borsa di Londra e Borsa italiana. Secondo alcuni osservatori - ha scritto il Sole24Ore nel novembre 2019 - la cessione parziale o totale di Borsa italiana, che è valutata fino a 4 miliardi, potrebbe aiutare a finanziare l'operazione.

Adesso le parole dell’ex capo di LSE Rolet sembrano rimettere tutto in discussione o almeno gettano una luce nuova su quello che sembrava un grande affare ma che potrebbe nascondere delle trappole, scrive il Telegraph online che dà la notizia. “Se portano a termine l’operazione sono pronto a togliermi il cappello davanti a David e ai suoi manager. Potrebbe essere un capolavoro ma in egual modo potrebbe andare in un altro modo perché Thomson ha una precisa reputazione”. Rolet ora chairman della capital markets division di Shore capital, punta il dito soprattutto su alcune divisioni di Refinitiv come il foreign exchange che non cresce più. E definisce basato su un modello “obsoleto” in particolare il business Eikon di Refinitiv che fornisce computer usati dai trader della City. Da LSE non hanno voluto rilasciare alcun commento su queste dichiarazioni.