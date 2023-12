Regalarsi una notte nella Torre Trasita di Positano

Ormai sta tramontando il sole, l’ora giusta per “sbucciare” la collina di Positano, affidare l’automobile ai Fratelli Mandara, gli storici parcheggiatori che passano il tempo vuoto creando velieri in miniatura, per poi ascoltare i canti tra i presepi della Chiesa di Santa Maria Assunta e raggiungere a piedi per mezzo di una mulattiera tracciata dai positanesi emigrati in Americana, tra i pini domestici, la splendida Torre Trasita: soggiornare in questa cilindrica scolta sul mare eretta nel XVI secolo tra libri antichi, mappamondi, pianoforti, statuine di leoni, significa farsi cullare soavemente dalle acque del Tirreno che gongola tra la Spiaggia Grande e quella di Fornillo. La colazione sul balcone tra le bifore della torre aggrappata alla falesia sarà il regalo natalizio più indimenticabile delle feste, da celebrare anche con un’ultima pizza, lunga un metro e persino di più all’Università di Gigino a Vico Equense, in cui i pizzaioli sono sempre contenti di mostrare la propria arte e i larghi sorrisi.

